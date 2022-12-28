Деньги 28 декабря 2022, 01:11 Новый год — новые цены. Повышение расходов на мобильную связь неприятно, но ожидаемо Экономист Корнеев: затраты мобильных операторов выросли, но цены можно было не повышать РИА «Новости»

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Мобильные операторы начали уведомлять абонентов о повышении тарифов в 2023 году. Сотовые магнаты объясняют перемены ростом затрат на оборудование. Экономист и политический аналитик Валерий Корнеев согласен с этим доводом, но уверен, что истинные причины кроются в другом. В разговоре с «360» эксперт проанализировал «отговорки» операторов.

В последнюю неделю декабря абонентов начали предупреждать о повышении цен. Клиенты «Мегафона» получили извещения о том, что ежемесячная стоимость их тарифов вырастет на 32,5 и 55 рублей. Также один из абонентов Tele2 рассказал, что цена на его тариф увеличится на 60 рублей.

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В «Мегафоне» завили «360», что еще осенью предоставляли ФАС полное обоснование повышения тарифов, в том числе детальную информацию о росте затрат на оказание услуг.

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Представитель компании уточнил, что причиной такого непопулярного решения стало «увеличение затрат на сохранение высокого качества связи», в том числе из-за роста расходов на закупку оборудования и эксплуатацию сети.

РИА «Новости»

Цены на оборудование ползут вверх

Экономист Валерий Корнеев уверен, что стоимость оборудования действительно выросла, так как сократился спектр тех производителей, которыми пользовались операторы.

«Nokia с Ericsson, которые поставляли много профессионального оборудования, у нас теперь их нет. Да и много другого чего нет. Поэтому есть определенные трудности с набором оборудования, так как у нас единственные поставщики — китайцы, поэтому цены на оборудование поползли вверх. При этом даже китайцы не все поставляют», — сказал Корнеев.

Эксперт рассказал, что прибыльность сотовых компаний достаточно высокая. Превышение текущих доходов над текущими расходами — примерно 60%. Несмотря на такие серьезные показатели, операторы продолжают повышать цены.

Получение прибыли — первично

Основная причина этого — на поверхности, считает Корнеев. Так как мобильные операторы — абсолютно коммерческие структуры, они всегда буду смотреть в будущее и рассчитывать на получение еще большей прибыли. Поэтому компании продолжают откладывать средства на обновление оборудования и различные переходы на новые стандарты. Экономист уверен — если сократить расходы на эти цели, то несколько лет цены на тарифы можно не трогать.

«В принципе, если бы к этому подойти рационально, можно было бы, например, на год-два сократить возможности по переходу на всякие новые стандарты и расширения, и спокойно оставить те тарифы, которые существуют. Но эти компании <…> не могут себе позволить сказать, что они не будут получать в будущем еще больше прибыли, чем сейчас. Поэтому все их расчеты всегда опираются на получение собственной прибыли, а уж там тарифы — это дело вторичное», — заключил Корнеев.