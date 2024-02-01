Деньги 01 февраля 2024, 17:08 Нерезиденты под прицелом. Зачем банкам предложили следить за россиянами Юрист Колотушкин: идея о банковской слежке за клиентами противоречит закону Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Российское правительство предложило разработать проект слежки за банковскими клиентами. Финансовые организации в таком случае смогут получать точную геолокацию человека и просить подтвердить пребывание в другой стране с помощью документов. Пристальное внимание обратят на налоговых нерезидентов, проживающих за границей более 150 дней.

Банки могут начать следить за клиентами

Власти выступили с идеей обязать кредитные организации проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации.

При входе в онлайн-банк будут учитывать местоположение клиента: если есть подозрения, что он долго находится за пределами России, кредитная организация потребует документы, подтверждающие место жительства, а затем передаст соответствующую информацию в Федеральную налоговую службу.

Если клиент не предоставит документы, банк получит право прервать операции по его счету и в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Многие эксперты сразу засомневались в достоверности всей информации о геолокации. Так, из-за VPN и прокси-серверов местоположение может быть неправильным или запутанным, а некоторые клиенты в целом запрещают доступ к таким данным в настройках своего смартфона.

В Минфине сообщили, что пока никаких «инициативных решений» по этому проекту не приняли. В ФНС также подтвердили: документ нормативного акта разработали с целью запустить обсуждение механизма, и не более.

По результатам дискуссий, уточнили в налоговой службе, поправки могут доработать или вовсе признать нецелесообразными.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Сейчас банки обязаны проверять наличие статуса налогового резидента только при заключении договора. Однако проект постановления предусматривает, что кредитные организации должны будут на постоянной основе мониторить геолокацию клиента.

Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил «360», что относится к инициативе правительства отрицательно.

Он объяснил: договор между клиентом и банком не подразумевает ограничения свободы передвижения человека. Поэтому подход и повод для таких мер совсем непонятны, убежден эксперт.

«Когда клиент заключал договор с банком, там, вероятно, ничего не сказали об ограничении обслуживания, даже если у человека нет российского гражданства. Договор, по сути, — документ, который регламентирует ваши отношения с банком. Его изменение или расторжение в одностороннем порядке — очень нехорошая правовая коллизия, когда идет речь о финансовом обслуживании», — напомнил аналитик.

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Кто такие налоговые (не)резиденты

Согласно Налоговому кодексу, налоговые резиденты — физические лица, которые находятся в России не менее 183 календарных дней на протяжении 12 месяцев.

Когда человек становится налоговым нерезидентом, он обязан уплачивать НДФЛ только с доходов, полученных от источников в России. Стандартная ставка составляет 30%, однако для дивидендов, полученных от отечественных компаний, — 15%, объяснил «360» юрист Олег Колотушкин.

Ставку в 13% сохраняют в исключительных случаях: для определенных высококвалифицированных специалистов, беженцев и других групп.

Коллаж: Maksim Konstantinov / Global Look Press / Unsplash / Телеканал «360»

Противоречие и риторические вопросы

Аналитик Дмитрий Голубовский подчеркнул: резидентство не устанавливают только по геолокации. Клиент банка может какое-то время проживать или быть в длительном отпуске в Турции или в Таиланде, однако это автоматически не отбирает у него статус налогового резидента России.

«Резидентство устанавливают по визовым отметкам в паспорте. После определенного времени на территории другой страны человек утрачивает налоговое резидентство России и приобретает иностранное. Тем не менее банки могут отслеживать, где находится клиент, а его смартфон —передавать эту информацию. Это мир, в котором мы живем», — констатировал эксперт.

По мнению собеседника «360», односторонние действия, принятые на основании такой «ненавязчивой слежки», могут спровоцировать ряд неприятных прецедентов.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В свою очередь, юрист Олег Колотушкин напомнил, что постоянное отслеживание местонахождения запрещено главой Конституции России «Права и свобода человека». Особенно если россиянин намеренно и по собственному желанию скрыл эти данные при регистрации или входе в какое-либо приложение.

«Если человек предпочел не делиться геолокацией, система не имеет права отслеживать месторасположение. Предложение властей напрямую противоречит Конституции. Более того, клиент не должен отчитываться банку о том, где он пребывает. Банк — это условный кошелек. Он не может отказать или ограничить такие моменты, поскольку тогда организация потеряет клиентов», — уточнил эксперт.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Если проект все-таки пустят в работу, придется создать специальный регламент для финансовых организаций, предположил Голубовский. Банки будут обязаны, например, за месяц до расторжения договора предупреждать клиента об окончании «сотрудничества», чтобы человек за это время успел открыть счет у другого кредитора и не остался с грошом в кармане.

«В целом, считаю, что подобные меры — это слишком. Какой в них смысл? Клиенты-нерезиденты спокойно держат в российских банках свои деньги, которые здесь работают», — заключил аналитик.