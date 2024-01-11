Деньги 11 января 2024, 21:31 Не смогли завидовать молча. Нефтяной бум в России поразил США Эксперт Фролов: Россия разрабатывает крупнейший нефтяной проект в мире Global Look Press

Читать 360tv в

Как похмелье после новогодних праздников, горькое осознание бессмысленности многих нападок на Россию начинает доходить до западных деятелей. Так, журналисты Bloomberg признали: на 2023 год пришелся бум бурения российских нефтяных скважин, страна второй год подряд добивается рекордных темпов добычи, а санкции никак не сказались на этом процессе. «360» узнал у экспертов секреты живучести отечественного сектора черного золота.

Американские журналисты почти с тоской написали, что все пакеты санкций — по крайней мере, те ограничительные меры, что были нацелены на российскую нефть — сошли с этого сектора экономики и производства как с гуся вода. Деньги от добычи продолжают стабильно пополнять казну и идти на разные необходимые расходы. Например, на поддержку армии.

«Россия существенно более независима в своих нефтесервисных услугах, чем принято считать», — заявил Рональд Смит, аналитик по нефти и газу BCS Global Markets, инвестиционно-банковского подразделения группы компаний БКС.

Последние данные показали, что от Запада напрямую зависело не более 15% всей нефтяной индустрии. Так что обещанного в очередной раз «разрывания» экономики в клочья не получилось.

Единственное, что порадовало сотрудников Bloomberg, так это выводы некоторых экспертов. Те уверены, что повышенные темпы бурения в России (общая глубина всех скважин, которые за год прорыли в стране, по подсчетам информагентства, превысила более 28 тысяч километров) связаны с тем, что месторождения истощаются. Поэтому темпы геологоразведки, на которую уходит много денег и рисков, увеличились.

Global Look Press

Еще в декабре прошлого года глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сделка с ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, из-за которой общие показатели слегка снизились, принесла России невероятные 30 триллионов рублей прибыли — на порядок больше, чем 300 миллиардов наших активов за рубежом, буквально украденных Западом.

Другие исследователи, например руководитель Центра исследования международной и внешнеэкономических связей ФГБУН Институт экономики РАН Дарья Ушкалова, считают, что формальная активность санкций просто компенсировалась тем, что уход России с европейского рынка энергетики уравновесился резким подорожанием всех товаров, которые необходимо перевозить — что по земле, что по воздуху. Запад платит за свои решения сам.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов подчеркнул, что запасы нефти сокращаются не только в России: это мировая тенденция, вынуждающая всех идти на поиски новых месторождений.

Американских журналистов он пожурил за странную методологию: они оценивают бурение скважин по длине, однако не учитывают методы нефтедобычи — вертикальный и горизонтальный.

«Если раньше вам достаточно было построить вертикальную скважину протяженностью в километра два-три, то теперь вы строите горизонтально направленную скважину, пробуривая тонкие пласты, содержащие углеводородное сырье. Протяженность этих горизонтальных скважин, даже при сопоставимой продуктивности, априори больше. У нас есть горизонтальные скважины протяженностью более 30 километров», — пояснил он в разговоре с «360».

Замгендиректора Института национальной энергетики добавил, что некоторые месторождения в Западной Сибири и правда перешли в стадию падающей добычи, из-за снижения продуктивности было необходимо увеличить бурение. Но этот факт теряется на фоне того, как активно идет разработка других регионов и других месторождений, например в Арктике.

Фролов подчеркнул, что Россия прямо сейчас, уже четвертый год, разрабатывает крупнейший нефтяной проект в мире — «Восток Ойл». Как заявили на сайте компании «Роснефть», ресурсная база «Восток Ойл» на севере Красноярского края оценивается примерно в шесть миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти.

«К 2030 году объем добычи только на этом проекте составит около 100 миллионов тонн. Для понимания масштаба: в России всего добывают от 500 до 550 миллионов тонн нефти. А тут 100 миллионов на одном проекте», — рассказал эксперт.

Так что, не хочется расстраивать западных коллег (конечно, хочется, расстраивайтесь!), но российская нефтяная промышленность адаптировалась, перестроилась, а затем снова продемонстрировала всему миру, что задушить ее с помощью санкций и совсем уже нечестных подлостей не выйдет.