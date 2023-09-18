Эксклюзив 18 сентября 2023, 19:46 «Не верю в успех». Почему продажа криптовалюты в Telegram заведомо провальная Аналитик Голубовский назвал заведомо проигрышной продажу Toncoin в Telegram РИА «Новости»

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Появление кошелька TON Wallet в интерфейсе мессенджера Telegram и поддержка Павла Дурова спровоцировали рост цены на Toncoin почти на 40%, и монета вошла в топ-10 криптовалют. Однако проект может оказаться провальным из-за привязки к одной экосистеме, рассказал «360» аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

«Я не верю в успех этого мероприятия, потому что этот токен, привязанный к конкретной платформе, заведомо более проигрышная идея, чем та же платформа Ethereum, которая является универсальной средой», — заявил он.

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По мнению эксперта, Toncoin — это монета, непосредственно связанная с проектом Telegram и ограниченная его экосистемой: одним приложением и одним сервисом.

«Насколько он хорошо монетизируется и насколько он дальше будет успешно развиваться — мне сказать трудно. Хотя сейчас для русскоязычного интернета, например, это главный мессенджер. <…> Тем не менее, рост самой экосистемы этого токена ограничен экосистемой Telegram, в отличие от того же Ethereum, который является цифровой средой, например, для запуска новых проектов, или Bitcoin, который завоевал себе репутацию цифрового золота», — подчеркнул Голубовский.

Криптовалютный феномен

Собеседник издания отметил, что Bitcoin стал культурным феноменом в мире криптовалюты, потому что был первым. По мнению Голубовского, Bitcoin — самая простая и алгоритмически понятная история. Тем более, подчеркнул эксперт, в этой платежной системе тоже появились смарт-контракты, которые до этого были только в Ethereum или в других подобного рода системах.

«То, что Telegram запускает торговлю криптовалютой, я слышал, но насколько это все будет развиваться, и самое главное, насколько это все будет приемлемо для регуляторов, я сказать не берусь. Крайне неоднозначное у нас, например, в стране регулирование криптовалют, потому что, с одной стороны, вроде бы как движение идет к легализации, а с другой стороны — практика судебная такова, что если ваша организация или вы сами замечены в неуплате налогов, любые операции с криптой будут засчитаны как отмывание», — пояснил спикер.

Все решит практичность

Голубовский посчитал, что в России до комфортного владения и оперирования криптовалютой юридическими лицами и малому бизнесу — далеко. Будут ли физические лица пользоваться сервисом Telegram — зависит от его удобства.

«Ну, будет у нас еще один платежный сервис. Какое-то количество какой-то аудитории он может себе получить, если его начнут использовать для донатов. Тогда эта тема, может быть, и взлетит. Павлу Дурову я всегда желаю успехов, нравится он мне как бизнесмен. Но я бы сейчас [Toncoin в Telegram] не покупал. Хочу посмотреть, что из этого получится, хотя в целом на рынок криптовалют я смотрю позитивно», — заключил аналитик.