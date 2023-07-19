Эксклюзив 19 июля 2023, 19:20 Навести порядок. Рынок золота в России ждет серьезная чистка Аналитик Голубовский: проверки операций с драгметаллами затронут теневых игроков рынка РИА «Новости»

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Минфин и Росфинмониторинг начали разрабатывать законопроект о дополнительных проверках банками операций с драгоценными металлами и камнями. Это позволит снизить теневой оборот в отрасли, однако нововведения потребуют дополнительных затрат и перестройки бизнес-процессов, заявил эксперт по финансовым рынкам, аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Уход от налогов и мутные схемы

Банки проверяют любые операции, в том числе в торговле с драгоценными металлами. Думаю, речь может идти об усилении того контроля, который уже сейчас. Через драгоценные металлы идет большой оборот черной наличности, которую могут использовать для ухода от налогов или каких-то схем.

Драгметаллы — тоже форма наличности, золотой слиток или монеты — тоже форма денег. Более того, инвестиционные монеты признаются деньгами, потому что на них есть номера. Поэтому дополнительные меры я связываю с дополнительным контролем над денежным обращением. В связи с тем, что, видимо, появились схемы сокрытия денежного оборота путем покупки драгметаллов.

Со своей стороны мы тоже отслеживаем эту ситуацию.

Все сделки у нас идут по паспорту и могут быть предъявлены регулятору. Мы работаем по закону, но мелкие банки способны относиться недобросовестно к такому роду операциям. Так что, видимо, требуются дополнительные меры. Лично мы с таким не сталкивались, потому что работаем с физическими лицами, а не юридическими.

Обычно когда начинаются какие-то мутные схемы, то сделки идут с юрлицами. Потом продают или берет кредит на новую покупку золота, по факту оставляя его в ломбарде. Короче, концы в воду, а деньги на руках.

Черный рынок не убить

Думаю, что некоторые кредитные учреждения могут играть роль карманных казначейств. Иногда банки аффилированы с крупным бизнесом, но именно банки малого или среднего масштаба. Ужесточение связано с такого рода компаниями.

Черный рынок золота никогда не убить до конца, как и драгоценных камней и антиквариата, где люди занимаются этим один на один. Точно так же с рынком оружия и наркотиков. Можно только держать его под прицелом.

Стоит ли свеч игра

Вопрос в том, стоит ли игра свеч. Банкам потребуются новые сотрудники, все это стоит денег. Даже сделка на одну тонну драгметалла будет хорошо заметна в банковской системе. Не думаю, что этот рынок настолько велик, что подобным стоит заниматься

Например, Центральный банк Китая покупает золото объемом где-то 25 тонн в месяц — это немного.

Стоит ли проверять обороты — это вопрос к господину [премьер-министру Михаилу] Мишустину, насколько можно дешево все можно это организовать.

Налоговая инспекция у нас хорошо автоматизирована, хорошо общается с банками в вопросе обмена данными. Но это вопрос к специалистам, нужно будет смотреть на результат.

Отмывают через крипту

У меня нет сведений, что подобного рода операции сильно влияют на экономику. Слитки золота — неудобный товар для того, чтобы отмывать деньги. Это требует много места.

В основном такие операции выстраивают через черную наличность или криптовалюту. Дело такое — на стыке интересов криминала, силовых структур и финансовых организаций. У нас в стране идут сильные перемены. Может быть, поэтому решили навести порядок в этой сфере.

Закон могут принять очень быстро, если он нужен для наведения порядка — к осени может заработать. Думаю, что простых людей он не коснется, но затронет крупных игроков теневого рынка. Потому что в стране у нас много «черного золота». Для легальных игроков это только плюс.