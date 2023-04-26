Деньги 26 апреля 2023, 23:01 Налоговая присмотрится к банковским вкладам. Кому придется платить НДФЛ за полученную прибыль? Финансовый аналитик Голубовский: налог на депозиты не коснется простых вкладчиков РИА «Новости»

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Некоторым вкладчикам российских банков в конце 2024 года придется заплатить подоходный налог. Ставку в размере в 13% рассчитают по простой формуле, в которой учтут размер накопленного капитала за счет процентов, а также ставку Центрального банка. Мера касается только вкладчиков, которые держат на своих счетах более миллиона рублей.

Налоговая возьмет с процентов

Впервые налог на вклады ввели в России в 2021 году. Тогда под расчет подпадали все проценты, которые владельцы получали за год. На время коронавирусных ограничений практику приостановили.

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В начале 2023 года порядок начисления налога изменили и привязали к максимальному значению ключевой ставки Центрального банка, которая действовала на первое число каждого месяца.

Пример расчета для агентства «Прайм» привел доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова Равиль Ахмадеев.

Для удобства расчета он взял 1,4 миллиона рублей — это максимальная застрахованная государством сумма. Если банк, где россиянин держит средства обанкротится, то агентство по страхованию вкладов компенсирует ее вкладчику.

РИА «Новости»

Для расчета налога важно учитывать две составляющие — накопленный за счет вклада капитал и максимальную ключевую ставку, установленную Центральным банком.

При открытии годового счета на сумму 1,4 миллиона рублей под 10% владелец получит на свой счет 140 тысяч рублей, из которых должен заплатить подоходный налог, но не из всей суммы, а только превысившей определенный лимит.

Его рассчитывают по формуле: ключевая ставка умножается на один миллион. Если максимальная ключевая ставка в конце года находилась на уровне 7,5, то под налог не подпадают 75 тысяч рублей. Из остальных 65 тысяч владельцу счета придется заплатить 13% или 8450 рублей.

По данным на апрель, ключевая ставка Центробанка находится на уровне 7,5%. Если она сохранится до конца года и не уменьшится, то владельцам счетов с одним миллионом рублей с такой же ставкой или ниже ничего платить не придется. Необлагаемая налогом сумма составит 75 тысяч рублей.

Важно помнить, что при расчете налога на доход физических лиц действует прогрессивная шкала. Так что, если, кроме вклада, россиянин получает зарплату, а также имеет доход как рантье от сдачи в аренду транспорта, недвижимости или любой другой собственности и получает за год более пяти миллионов рублей, налоговая ставка увеличивается с 13 до 15%.

Самим проводить расчеты не нужно. Налоговая служба по окончании 2023 года после получения данных от банков направит россиянам уведомление об уплате налога до 1 декабря 2024 года.

Налог не для всех

Платить налог со вкладов придется всем, кто имеет на счетах в банке более одного миллиона рублей, заявил в беседе с «360» финансовый аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Специалист пояснил, что простые вкладчики, как он сам, этого не почувствуют. Потому что мало у кого есть более миллиона рублей на банковских счетах. Под налогообложение точно подпадут премиальные клиенты кредитных организаций.

«Люди, которые держат большие суммы на счетах, чаще всего являются клиентами так называемого „прайвет-банкинга“, где есть соответствующие программы по картам и прочие элитные привилегии. Для того, чтобы пользоваться такими вещами, нужно миллиона два минимум на счету», — подчеркнул он.

По словам Голубовского, причин держать на депозитных счетах банков крупные суммы нет. Он посоветовал лучше обратить свое внимание на биржу. Там можно заработать больше, но под налог подпадет вся заработанная сумма.