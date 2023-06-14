Деньги 14 июня 2023, 18:19 Муз — покровительниц экспорта показали участникам и гостям ПМЭФ-2023 Российский экспортный центр представил муз — покровительниц на ПМЭФ-2023 Telegram-канал Российского экспортного центра

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Новый образ российского экспорта продемонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме. На стенде «Сделано в России» появились «музы экспорта», олицетворяющие самые перспективные направления развития отечественного бизнеса на внешних рынках.

Их представил Российский экспортный центр (РЭЦ). Гендиректор Вероника Никишина отметила, что теперь музы будут вдохновлять отечественные компании под брендом Made in Russia.

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«Эти образы, по сути, маркетинговые, мы создали их на основе нашего опыта и исследований, которые проводили среди наших клиентов и покупателей российской продукции за рубежом. Именно так иностранные бизнес-партнеры видят наш экспорт, именно эти направления им кажутся привлекательными», — пояснила Никишина.

Уникальность каждого из направлений и видение партнеров России передали с помощью стилизованных образов женщин в национальных костюмах. В них совместили историю страны и будущее отечественного бизнеса.

Как и положено богиням, музы экспорта участвуют лишь в наиболее важных мероприятиях, таких как ПМЭФ, подчеркнула Никишина. В следующий раз покровительницы появятся на главном экспортном форуме страны «Сделано в России» в октябре.

Музы-амбассадоры стали олицетворением ключевых экспортных направлений РФ. Показанные РЭЦ образы сочетают неповторимый стиль и яркие качества, свойственные сфере, которую представляют, а также популяризируют меры поддержки экспортеров. Каждая из покровительниц появилась с главной целью — вдохновить российских предпринимателей на новые достижения и подтолкнуть их к покорению новых вершин.

Telegram-канал Российского экспортного центра

Муза машиностроения воплотила идеальный образ высококвалифицированного технического специалиста. Такой человек владеет всесторонними знаниями о механизмах, электронике, материалах и производственной технологии.

Муза агропромышленного комплекса символизирует богатство и разнообразие природы. Кроме того, она демонстрирует значимость АПК для российской экономики и жизни людей во всем мире.

Муза нефтехимической отрасли вдохновляет сотрудников промышленной сферы на новые продукты, повышение производительности, борьбу за безопасность, а также на развитие экологичных технологий и их внедрение на мировых рынках.

Муза медицины подталкивает к непрерывному совершенствованию знаний и умений, к изучению новых методов и технологий в этой сфере. Покровительница дает мотивацию и мудрость для реализации международных проектов. Эта муза стала наставницей по теме здоровья при помощи современных технологий во всем мире.

Муза IT стала воплощением развития и инноваций в сфере информационных технологий. Она способствует нахождению прорывных идей и свежих решений, влияющих на разные аспекты жизни.