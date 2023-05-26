Деньги 26 мая 2023, 19:09 Московские власти одобрили льготный кредит производителю мясных продуктов Вице-мэр Ефимов: Москва выдаст три миллиарда рублей производителю мясных продуктов

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Правительство российской столицы одобрило льготный кредит одному из ведущих производителей мясных продуктов компании «Элитгрупп инвест». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его заместителя по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Элитгрупп инвест» получит на развитие более трех миллиардов рублей. Город при этом компенсирует производителю часть процентов.

Сегодня предприятие продолжает строить вторую очередь завода по изготовлению продуктов из переработанного мяса. Реализация проекта позволит создать 300 новых рабочих мест. Владимир Ефимов

Ввод второй очереди расширит ассортимент продукции. На площадке планируют выпускать мясо-растительные консервы из говядины, свинины, курицы, индейки.

«В рамках договора город предоставил инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов», — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ставка по программе столичного Фонда поддержки промышленности и предпринимательства составляет 3%. На деньги, полученные по программе льготного инвестиционного кредитования, компании могут приобрести права на результаты интеллектуальной деятельности, закупить новое оборудования, построить или реконструировать промышленную инфраструктуру в черте Москвы.

Ранее подмосковные предприниматели получили почти 60 льготных кредитов.