Деньги 06 марта 2024, 00:31 «Цены взлетят». Россиянам назвали минусы возможного сокращения рабочей недели Юрист Яковлева: сокращение рабочей недели может вызвать рост цен на товары Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

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В России вновь предложили сократить рабочую неделю. По мнению некоторых экспертов, это позволит повысить производительность труда и дополнительно замотивировать сотрудников. Другие специалисты предупредили: подобную инициативу вряд ли можно реализовать. Что именно может произойти в связи с сокращением рабочего времени — в материале «360».

Сокращенная рабочая неделя

Идею сокращения рабочих часов обсуждают на федеральном уровне не первый год. В ноябре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час — с 40 до 39 часов.

Авторы инициативы напомнили: некоторые сотрудники тратят на работу иногда даже больше 40 часов, если учитывать потраченное на дорогу время. Иногда работодатели увеличивают объемы работы, не привлекая дополнительных специалистов — из-за этого многие очевидно перерабатывают.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Некоторые политики и большинство россиян (61%) поддержали инициативу сокращения «трудового» времени. Речь шла об уменьшении рабочего дня на один час — преимущественно в последний будний день. Прошлогодний опрос сервиса SuperJob показал, что 70% сотрудников по пятницам работают в обычном графике, тогда как 28% уже сейчас уходят с рабочего места на час раньше. Для 1% респондентов пятница завершается на два, а то и на три часа раньше.

Однако были и те, кто проголосовал против сокращения рабочей недели.

Еще 16% опрошенных признались, что опасаются сокращения зарплаты при сохранении переработок. Почти четверть (23%) респондентов не смогли оценить инициативу. Многих сотрудников по пятницам отпускают на перерыв не на час, а на 48 минут, за счет чего и так сократили рабочий день.

В конце ноября члены думской фракции ЛДПР направили в правительство проект о сокращении рабочего дня на один час для матерей двух и более детей. Зарплату парламентарии предложили оставить в том же объеме — как и при полной рабочей неделе.

«Утверждение дополнительного часа для мам с двумя и более детьми действительно сделает их жизнь удобнее. Ведь вырастить ребенка — очень большая и ответственная работа», — процитировала лидера ЛДПР Леонида Слуцкого пресс-служба думской фракции партии.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

В августе прошлого года член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю и вовсе до 36 часов. В беседе с Lenta.ru она рассказала, что в этом отношении Россия должна быть прогрессивной и идти по пути самых развитых стран мира.

«Мы в этом вопросе не будем первыми: в Европе много стран, где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю», — напомнила Бессараб.

Специалисты Росстата напомнили — в 2023 году продолжительность рабочего времени в России достигла рекордных показателей за последние 19 лет. Средняя длительность рабочего дня составила 7,17 часа, увеличившись на четыре минуты по сравнению с 2022 годом. На каждого работника в году пришлось в среднем 1770 рабочих часов, что также стало максимальным значением с 2005 года, сообщил РБК со ссылкой на исследование.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Плюсы и минусы сокращенной рабочей недели

Многие политики, парламентарии и эксперты поддерживают идею сокращения рабочих часов, однако инициатива скрывает много подводных камней.

По мнению общественного деятеля и предпринимателя Юлии Манн, законопроект нужно тщательно проработать.

«Не каждому предприятию подойдет такой рабочий режим — некоторые из них функционируют без выходных. Но если дать возможность работодателям в добровольном порядке выбирать, в каком режиме работать — 36 или 40 часов в неделю, то, думаю, это дало бы хороший экономический эффект», — рассказала она «360».

При свободном выборе рабочего режима, продолжила Манн, у менеджмента компании появилась бы мотивация для автоматизации процессов и сокращения рабочей недели. Важно — при повышении эффективности труда.

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Минусов в сокращении рабочей недели, по мнению собеседницы «360», нет. Чем меньше россияне работают, тем скорее в стране повысится производительность труда.

Я всецело поддерживаю эту инициативу введения четырехдневной рабочей недели уже огромное количество лет. Юлия Манн предприниматель

Сокращение рабочей недели может повысить продуктивность сотрудников, рассказала «360» эксперт по трудовому праву компании Bridge Group Валентина Яковлева. В то же время компании могут оказаться не в лучшем положении, ведь работодателям придется сохранить размер заработной платы, объяснила она.

«Это негативно может сказаться на экономической ситуации компаний. Для того, чтобы реализовать полное рабочее время и оставаться на тех же уровнях выпускаемых товаров, придется нанимать дополнительный персонал, вводить смены или привлекать частично занятых сотрудников. Разницу в часах так или иначе придется как-то восполнять», — отметила Яковлева.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Собеседница «360» предупредила: компании в случае сокращения рабочих часов понесут дополнительные расходы, а выпускаемые ими товары, продукты и услуги, скорее всего, подорожают.

«Организации несут дополнительные расходы на оплату труда — одну из составляющих частей при формировании стоимости товара, услуги», — добавила она.

По словам Валентины Яковлевой, стремление «сделать хорошо» сотрудникам и урезать их рабочее время может спровоцировать реальное повышение цен на товары и услуги.