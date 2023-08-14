Деньги 14 августа 2023, 16:27 Майонез и другие предметы роскоши. России пророчат повторение инфляции 2014 года Доктор экономических наук Зубец заявил, что россиян ждет повышение цен на мясо Freepik

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Майонез скоро подорожает. Впрочем, не он один: эксперты утверждают, что ценники сильно изменятся практически на все категории товаров. И пока Центробанк утверждает, что для паники нет причин, обычным россиянам придется потуже подтянуть пояса — ведь зарплата, как известно, редко успевает за галопирующей инфляцией.

Российский майонез подорожает

Российские производители предупредили ретейлеров о повышении цен на майонез и некоторые соусы. Продукция «Слободы», «Рябы», Astoria, «Махеева», Mr. Ricco, «Московского провансаля» и других брендов станет дороже на 5-12%.

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Подорожание связывают с ростом стоимости основных ингредиентов: куриных яиц и подсолнечного масла. На последнее только за первую неделю августа цены выросли в среднем на 2850 рублей — тонна стоит уже более 79 тысяч рублей с НДС.

Однако в министерстве сельского хозяйства Российской Федерации заявили, что цена подсолнечного масла сегодня существенно ниже, чем в 2022 году. Кроме того, ассортимент продукции достаточно широк и имеет много ценовых категорий.

Цены и доллар растут

Директор онлайн-издания об аграрных рынках России и мира «Совэкон» Андрей Сизов предположил, что рост себестоимости майонеза может быть связан не столько с ростом цен на сырье, сколько с подорожанием упаковки и других материалов для производства. Оно сильно зависит от логистики и курсов валют.

Сегодня, по данным торгов на Мосбирже, курс евро впервые с 23 марта 2022 года составил более 110 рублей. Доллар США превысил отметку в 100 рублей, а юань поднялся почти до 14 рублей. При этом в Центробанке заявили, что динамика курса валют не повлияла на финансовую стабильность России.

Однако «Коммерсант» со ссылкой на свои источники утверждает, что «инфляция останется основной проблемой для участников рынка и регуляторов на ближайшие несколько месяцев». Возможно, цены, как в 2014-м, начнут расти двузначными темпами.

Ветеринарные препараты и корма для животных с начала года стали дороже на 20-30%, в премиум-сегменте — на 80%. Россиянам также пообещали скорое повышение цен на безалкогольные напитки, соки, чай, кофе и сладости.

Недавно стало известно, что традиционный обед — мясная котлета и картофельное пюре — обновило свой ценник и теперь обойдется в среднем в 254 рубля 54 копейки. Кроме того уже подорожали гречневая и пшенная крупы, рис.

При этом экономист Николай Кульбака рассказал «360», что инфляцию стараются сделать максимально незаметной для простых граждан — именно потому Минпромторг не стал поддерживать «закон о честной цене». Эксперт подчеркнул, что рост цен — это проблема не производителей, а вообще всей экономики России.

Мясо и яйца будут дорожать

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец пояснил «360», что подсолнечное масло дорожает не только в России. На мировом рынке цены пошли вверх на все сорта растительных масел.

В последнее время в странах, которые производят большое количество масла, были какие-то проблемы с урожаем, и цены начали расти. Цены на куриные яйца в последнее время росли достаточно медленно. И сегодня производители хотят это наверстать, чтобы компенсировать то, что они долгое время не поднимали цены. Алексей Зубец

Экономист добавил, что рентабельность производства яиц не очень большая. Если она падает из-за повышения стоимости кормов, электричества, бензина и прочих аспектов, то производителям так или иначе приходится повышать цены на продукцию.

«Если мы получим рост цен на пшеницу (а это, скорее всего, произойдет, потому что сейчас мировой рынок поднялся вверх), соответственно, вырастут цены на все корма для производства того же мяса, курятины, яиц и так далее. То есть мясная продукция может подорожать просто из-за того, что подорожает корма», — сказал Зубец.