Деньги 23 июля 2023, 09:42 США осложнили безналичные расчеты для российских туристов. Лучшим выбором назвали наличные Экономист Змиев: в заграничные поездки россиянам лучше брать наличную валюту РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выданные Тинькофф Банком и банком «Солидарность» карты UnionPay прекратили работать за границей с 21 июля. Службы поддержки кредитных учреждений призвали всех находящихся в зарубежных поездках клиентов срочно снять наличные. Причина — жесткие санкции Минфина США. Кроме двух уже указанных банков, под ограничения подпали Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, а также «Юнистрим», который работал еще и как одноименная система переводов за границу.

Бесполезные карты

Платежная китайская система UnionPay стала для россиян хорошей альтернативой ушедших из страны Visa и Mastercard. Особенно при поездках за границу. Ими можно расплатиться в странах Африки, Азии, Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах и популярной во время летнего отдыха Турции.

Тинькофф Банк запустил выпуск карт UnionPay в конце мая этого года. Стоимость карты составляла одну тысячу рублей, а виртуальную можно было оформить бесплатно. Банк «Солидарность» стал эмитентом китайской системы еще в 2020 году.

Деньги за границей через карты UnionPay снимались только в национальной валюте с комиссией за конвертацию. Если расчет происходил не за доллары или рубли, то обмен проходил в два этапа: сначала из валюты операции в доллары по внутреннему курсу системы, а затем — в валюту карты.

Первые ограничения для россиян ввела сама система. В декабре 2022 года она установила суточный лимит на съем наличных в 50 тысяч юаней (507 тысяч рублей) и максимальный годовой объем оборота по карте в 500 тысяч юаней (пять миллионов рублей по курсу того времени).

Сначала карты китайской системы перестали работать за границей у клиентов МТС Банка, «Уралсиба», «Зенита», «Приморья» и «Санкт-Петербурга». Причиной стали опять же санкции со стороны США.

При этом на сайте UnionPay единственным российским эмитентом указан банк «Русский стандарт». Хотя работающие за границей карты также оформляют Газпромбанк, Почта Банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Всероссийский банк развития регионов.

Источник «Коммерсанта» в банковском секторе не исключил, что возможность расчета через карты UnionPay сохранятся. Контрагенты санкционных банков сейчас взяли паузу, чтобы взвесить баланс риска и прибыли, а после могут выставить новые условия. Пока же россиянам можно оформить себе карты стран банков ближнего зарубежья или ездить в государства, где работает система «Мир».

Pxhere

Наличные в дорогу

Круг эмитентов карт Unionpay был и без того не очень большой, а сейчас он снизился еще сильнее. Об этом «360» заявил экономист Евгений Змиев. Он отметил, что сильнее всего пострадали туристы, которые сейчас находятся в заграничных поездках. Выходом из ситуации он назвал вывоз валюты за рубеж.

Без декларации из России можно вывозить до 10 тысяч долларов на каждого туриста. Если едет семья, то сумма будет приличная. Если заработки официальные, то с декларацией вывозить можно гораздо больше и пользоваться. Наличные за рубежом приветствуются. Они в ходу во многих странах мира. Евгений Змиев экономист

По его словам, санкции США для большинства стали во многом неожиданными. Когда у человека карта на руках, он планирует проводить расчеты безналичным способом, а сейчас не может этого сделать.

Змиев подчеркнул, что необходимо заранее понимать стратегию недружественных государств, чьей валютой россияне продолжают пользоваться. Они продолжат ограничивать возможности безналичных расчетов. К этому нужно быть готовым.

Удар по релокантам

Самыми негативными последствия оказались для уехавших россиян, которые продолжили получать доход на родине. Подпавший под американские санкции банк «Юнистрим» также создал одну из самых популярных систем переводов в страны ближнего зарубежья.

С ней уже прекратили сотрудничать два крупнейших банка Грузии — Bank of Georgia и TBC Bank, армянские Ардшинбанк, Армэкономбанк и Эвокабанк, а также «Компаньон», DemirBank, Asia Alliance Bank и Айыл банк в Киргизии.

В «Юнистрим» сообщили, что в новых условиях санкционного давления компания разработала инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Его реализуют в ближайшее время.

Но одним «Юнистримом» трансграничные переводы для россиян не ограничиваются. В странах СНГ продолжает работать «Золотая корона», в самой России остались банки второго эшелона с подключенной системой SWIFT.