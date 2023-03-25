Деньги 25 марта 2023, 09:00 Крупнейший в мире страховой рынок потерял десятки миллиардов. Санкции против России ударили по их авторам The Guardian: Lloyd’s of London потерял 72 млрд рублей за 2022 год из-за урагана и Украины px

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Крупнейший в мире страховой рынок Lloyd’s of London понес серьезные убытки из-за событий 2022 года. Конфликт на Украине и ураган Иэн во Флориде спровоцировали дефицит 769 миллионов фунтов стерлингов (71,7 миллиарда рублей — прим. ред.) до уплаты налогов, сообщил The Guardian. Теперь страховую отрасль ждет крупнейший за последние годы судебный процесс.

Lloyd’s of London понес убытки, потому что за прошлый год выплатил своим клиентам более 21 миллиарда фунтов стерлингов (почти 72 миллиарда рублей — прим. ред.) по претензиям, которые связаны с разными событиями прошлого года. При этом в 2021 году крупнейший в мире страховой рынок вышел в плюс — прибыль достигла 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (216,5 миллиарда рублей — прим. ред.).

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Разрушительный ураган снова нанес удар

Два миллиарда фунтов стерлингов (188,3 миллиарда рублей — прим. ред.) Lloyd’s of London отдал клиентам из-за урагана Иэн, который накрыл Флориду в сентябре прошлого года.

По данным перестраховщика Swiss Re, этот ураган и другие стихийные бедствия, которые обрушились на США в прошлом году, нанесли ущерб в размере 275 миллиардов долларов (почти 22 триллиона рублей — прим. ред.). Страховым компаниям пришлось выплатить своим клиентам 125 миллиардов долларов (9,5 триллиона рублей — прим. ред.). Lloyd’s of London заплатил клиентам

Антироссийские санкции навредили Западу

Газета со ссылкой на Lloyd’s of London уточнила, что «существенные претензии» были связаны с конфликтом вокруг Украины. Страховщик выделил для их покрытия 1,4 миллиарда фунтов стерлингов (131,8 миллиарда рублей — прим. ред.) — основная часть средств пошла на самолеты, которые оказались в затруднительном положении на территории России, а также на корабли, застрявшие в Черном море.

После того как западные страны ввели антироссийские санкции, в России оказались более 400 самолетов стоимостью почти 10 миллиардов долларов (более 763 миллиардов рублей — прим. ред.), рассказал председатель страхового рынка Брюс Карнеги-Браун. Он отметил, что самолеты застрахованы в России, а Lloyd’s of London является одной из западных фирм, которая предоставила условное страхование владельцам бортов — ирландским арендодателям. Если российские страховщики не выполнят свои обязательства, отдавать деньги арендодателям придется Lloyd’s of London. Карнеги-Браун подчеркнул, что они «заинтересованы в оплате, но санкции запрещают перемещать деньги» из России.

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По данным издания, сейчас Lloyd’s of London грозит «мегасудебное разбирательство» в Лондоне. Иски подадут несколько заявителей, в том числе крупнейшая в мире фирма по лизингу самолетов AerCap. Она хочет получить со страховщиков, в числе которых Lloyd’s of London и American International Group, около 3,5 миллиарда долларов (267,5 триллиона рублей — прим. ред.) в связи с потерей 116 самолетов и 23 двигателей по страховому полису всех рисков.

Некоторые страховщики отказываются платить, потому что утверждают, что самолеты еще не потеряны. Ряд бортов используют для полетов по России, а некоторые — для запчастей.

Чтобы сэкономить время, суд решил объединить все иски в один судебный процесс — он станет крупнейшим в страховой отрасли за последние годы. Дату его еще не установили.