Деньги 25 января 2023, 17:24 Крупнейший поставщик платежных терминалов может уйти из России. Чем это грозит Аналитик компании «Золотой монетный дом» Голубовский: уход Ingenico проблем не вызовет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россию уже в марте может покинуть французская компания Ingenico — поставщик половины всех терминалов на кассах в стране. Ее устройства занимают основную долю в POS-сетях «Сбера», ВТБ и ПСБ. «360» узнал, отразится ли уход Ingenico на россиянах.

Уход Ingenico из России

Ingenico производит терминалы для приема банковских карт. По информации источников РБК, весной она прекратит поддержку POS-терминалов в России. Доля компании на местном рынке сейчас достигает примерно 50%.

Реклама

К концу 2022 года, по данным Центробанка, в России было около четырех миллионов POS-терминалов. В начале 2018-го Ingenico заявила о производстве в России полутора миллиона устройств.

Как сообщили собеседники РБК, контракты с российскими сотрудниками организации действуют до 15 февраля. Сам уход намечен на 1 марта, а отключение техподдержки устройств — на конец месяца.

Ingenico не объявляла, что покинет российский рынок, переговоры с банками идут «неофициально». Компания работает в стране с 2007 года, но сегодня на сайте Ingenico ни среди партнеров, ни в списке ее офисов России нет.

В ЕГРЮЛ упомянуты две компании под названием ООО «Инженико» (официальное наименование «дочки» французской группы в России). Во второй, которая специализируется на оптовой торговле, уже назначили ликвидатора.

По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олега Пермякова, это внешний признак начала процесса прекращения бизнеса.

«Конечная цель ликвидатора — найти и собрать все имущество ликвидируемого лица, исполнить невыполненные обязанности юридического лица либо завершить их, желательно без споров, провести торги имуществом, если денежных средств не хватает», — подчеркнул он в разговоре с РБК.

РИА «Новости»

Последствия ухода Ingenico из России

Если Ingenico действительно решит уйти с российского рынка, могут встать два вопроса: что делать со старыми устройствами и где брать новые? Об этом «360» рассказал председатель Совета ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

«Вторая проблема не стоит остро. Есть много азиатских производителей. В принципе западные производители тоже поставляют устройства на российский рынок, хотя, конечно, сейчас по понятным причинам все ориентируются больше на Азию. Вопрос поддержки старых устройств достаточно нервозный для банков. Насколько понимаю, компания предпринимает определенные усилия, чтобы сервисные функции на рынке остались. <…> Думаю, на нас (россиянах — прим. ред.) это отразится мало», — отметил он.

РИА «Новости»

Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский подчеркнул, что речь идет о несложных устройствах и импортозамещение может быть налажено достаточно быстро. Каких-то существенных проблем у россиян возникнуть не должно.

«По Системе быстрых платежей (СБП) оплата уже налаживается. <…> Терминалы по большому счету — уже пройденный этап. <…> Катастрофы здесь не вижу», — заключил Голубовский.

В Минпромторге также заявили, что у России есть свои поставщики техники. Поэтому поводов нагнетать обстановку в ведомстве не увидели.