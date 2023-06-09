Деньги 09 июня 2023, 20:00 Крупнейшая выставка технологий для интернет-торговли и retail ECOM Expo 2023 прошла в Москве Пресс-служба «Авито»

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Предприниматели, топ-менеджеры, представители традиционного офлайна и ретейла собрались на выставке ECOM Expo 2023 в Москве. Они обсудили изменения рынка поставок и оборудования для бизнеса.

Аналитики отметили положительную динамику в этой сфере.

«С точки зрения спроса важно понимать два фактора. Если посмотреть год к году первые кварталы, то покупательская активность на платформе по сравнению с прошлым годом выросла почти на 20%, что немало. А вторая важная цифра, которую хочется отметить, — это семь миллионов уникальных посетителей в месяц», — рассказал руководитель макрокатегорий «Оборудование для бизнеса» и «Готовый бизнес и франчайзинг» на онлайн-платформе «Авито» Илья Дудковский.

Пресс-служба «Авито»

По данным площадки, предложение для бизнес-оборудования выросло в четыре раза, а доля нового оборудования превысила 85%. Техника больше всего нужна ресторанному бизнесу и промышленности — по 18% и 34% от общего числа объявлений о продаже оборудования приходится именно на эти категории.

Пресс-служба «Авито»

Крайне востребованными оказались и аппараты для индустрии красоты. Дудковский отметил, что в последнее время очень активизировались производители российского оборудования.

«Каналы онлайн как раз хорошая история, чтобы протестировать новые рынки, попробовать выйти из локального уровня на федеральный и продавать новые продукты», — заявил он.

Пресс-служба «Авито»

Причины роста покупок и продаж товаров через интернет

Российский e-commerce за последний год аномально вырос: общий оборот рынка розничной интернет-торговли в стране по итогам 2022-го превысил пять триллионов рублей. Динамика и сейчас продолжает быть устойчивой. Хотя онлайн-платформы обычно связывают с малым и средним бизнесом, интерес к внешним ресурсам проявляют все больше крупных компаний.

Пресс-служба «Авито»

«Онлайн-площадка дает возможность быстро и дешево выйти на новый канал продаж. Вам не нужно разрабатывать собственные сайты, не нужно разрабатывать собственную модель продвижения, рекламу через инструменты продвижения. Вы выходите на площадку, где уже есть какая-то аудитория целевая. Вы за относительно низкий порог входа делаете страничку своего магазина и начинаете тестировать разные подходы», — объяснил востребованность e-commerce представитель «Авито».

Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито»

По прогнозу аналитиков Data Insight, объем продаж на российском рынке электронной коммерции в 2023 году достигнет более трех триллионов рублей. Такие показатели дают серьезное основание полагать, что в ближайшие несколько лет в России появится модель консолидации бизнесов.

Всего ECOM Expo 2023 посетили 12 тысяч гостей и 250 компаний-участников.