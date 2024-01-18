Деньги 18 января 2024, 21:47 Кредиторов запишут в психологи. Поможет ли это в борьбе с банковскими мошенниками? Юрист Арешев: кредиторы могут принять новый закон Совфеда как формальность Коллаж: Vladimir Baranov / Global Look Press / Телеканал «360»

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В Совфеде предложили ужесточить требования по потребительским кредитам. Авторы законопроекта допустили, что кредиторам следовало бы включить в свою работу психологические экспресс-тесты, точно узнавать цель займа и берет ли клиент деньги по собственному желанию. Новые нормы, по мнению экспертов, требуют тщательной доработки: идея звучит хорошо, а выполнение представить сложно.

Еще больше данных для проверки

Авторы инициативы, сообщило РИА «Новости», предложили обязать кредиторов уточнять у заемщиков точную цель займа, источники денег для его погашения и возможные риски.

По словам сенатора Артема Шейкина, документ уже направили на оценку в Центробанк, Минфин и Минюст.

Здание Совета Федераций / РИА «Новости» Сенатор Артем Шейкин во время ПМЭФ-2023 / Maksim Konstantinov / Global Look Press Здание Совета Федераций / РИА «Новости» Сенатор Артем Шейкин во время ПМЭФ-2023 / Maksim Konstantinov / Global Look Press

Еще одно предложение от парламентариев — обязать кредиторов проверять, что человек хочет взять потребкредит сам, а не под влиянием обмана, насилия или угроз. Если банки не будут соблюдать эти условия, заемщика освободят от необходимости возвращать деньги. А весь разговор с клиентом организации должны записывать на диктофон, уточнил Шейкин.

По словам авторов инициативы, документ разработали из-за участившихся случаев телефонного мошенничества, при которых людей обманом заставляют взять кредит.

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После драки кулаками не машут

Независимый аналитик по вопросам экономики и основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов в беседе с «360» связал инициативу Совфеда с проблемой серийных кредиторов, которой уже не первый год.

Крупные финансовые сайты выступают агентами банков и микрофинансовых организаций (МФО) и предоставляют информационный сервис, помогающий сделать оптимальный выбор. Регистрация на финансовых маркетплейсах с предварительным многократным подтверждением личности позволяет получать деньги взаймы, не вставая с дивана. Свой доход в виде комиссии за привлечение заемщика подобные компании — посредники — получают не от клиента, а от финансовой организации.

Сначала создали проблему, а теперь ее доблестно решают. Мне кажется, что это простое банковское лобби. Им нужно было получить источник заработка — они его создали. Потом полезли негативные эффекты: кредитная кабала, заемщики с множеством кредитов, которые выплатить они не в состоянии. Естественно, в перспективе это создает угрозу всей банковской системе. Дмитрий Адамидов экономический аналитик

По его мнению, новые требования и ужесточения процедуры получения потребкредита — это обычная попытка урегулировать проблему путем создания административных ограничений.

«В общем, все в логике регулирования: сначала пускают ситуацию на самотек, начинаются скандалы и только потом берутся за дело. И то не всегда оптимальным образом», — сказал Адамидов.

Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Новый закон — новые траты?

Несмотря на сильное желание сократить деятельность телефонных мошенников и разработать действительно работающий законопроект, инициатива вышла довольно «сырой». Юрист Петр Арешев пояснил «360», что, по сути, Совфед предложил кредитным организациям проводить психологический экспресс-тест или психиатрическую экспертизу заемщика по телефону.

«И под такое условие они как-то ставят правомерность возврата кредита. Главный вопрос к этому законопроекту — процедура реализации. Насколько законно идентифицировать человека по голосу и в целом достоверно провести такой экспресс-тест? Большой вопрос», — заметил эксперт.

РИА «Новости»

Если инициативу примут, то кредитные организации, по мнению Арешева, обязаны нанять дополнительных квалифицированных сотрудников с профильным образованием.

Отдавать в работу такие «психологические беседы» обычным банковским работникам — как минимум, странно, подчеркнул он.

Кроме того, новые необходимые для реализации кадры — это очередные расходы для банков. В таком случае организации, скорее всего, заложат дополнительную сумму в потребкредиты, что приведет к повышению процентной ставки, допустил собеседник «360».

Он назвал и другой возможный вариант действий кредиторов: новый закон они воспримут формально.

«Сотрудники будут задавать шаблонные вопросы и получать от заемщиков шаблонные ответы. Пожалуйста, все делают так же, как и раньше. Поэтому законопроект требует явной доработки: идея вроде бы хорошая, но как ее реализовать — совершенно не понятно», — подытожил юрист.