Деньги 13 июля 2023, 23:20 Карикатурный дефолт не удался. Внешний долг России вопреки санкциям упал до рекордного минимума Экономист Корнеев: внешний долг России уменьшился из-за отсутствия новых валютных кредитов Giorgio Trovato / Unsplash

Читать 360tv в

Размер внешнего долга России упал до исторического минимума. Центробанк сообщил, что по итогам первого полугодия показатель снизился на 33 миллиарда — до уровня в 347,4 миллиарда долларов, такие цифры фиксировали в далеком 2006 году. Что стало причиной резкого падения и почему прогнозы западных аналитиков о скором дефолте не сбылись — в материале «360».

В Центробанке сообщили, что с 1 января 2023 года внешний долг России сократился на 33 миллиарда долларов (8,7%), составив 347,4 миллиарда.

Реклама

«Важную роль сыграло уменьшение задолженности органов государственного управления, обусловленное реализацией нерезидентами суверенных ценных бумаг», — объяснили ситуацию в регуляторе.

Согласно опубликованной пресс-службой Банка России статистике с 2003 года, это минимальная внешняя задолженность за 16 лет — во втором квартале 2007-го размер внешнего долга РФ составлял 355,587 миллиарда долларов. Дальше эти цифры увеличивались, за исключением небольшого периода в 2009–2011 годах.

Ожидания Запада не оправдались

После введений масштабных западных санкций России предрекли дефолт. В ночь на 27 июня прошлого года истек льготный период для выплаты около сотни миллионов долларов по внешним долговым обязательствам, напомнили аналитики агентства Bloomberg. Страны Запада замерли в ожидании официального подтверждения неспособности страны исполнить обязательства, однако этого не произошло.

РИА «Новости»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила вероятность такого развития событий, а представитель Кремля Дмитрий Песков поспешил всех успокоить — реальных предпосылок для дефолта нет. По его словам, Запад толкал Россию к дефолту, причем не настоящему, а рукотворному: у страны есть все возможности для выплаты долгов, однако этому препятствуют западные же санкции.

Долговой парадокс

Присоединившиеся к антироссийским санкциям страны попытались объявить даже не технический, а наведенный — карикатурный — дефолт, рассказал «360» экономист и политический аналитик Валерий Корнеев. По его словам, России фактически запретили перечислять имеющиеся у нее деньги — даже те, что была в зарубежных банках. Средства попросту отказались принимать, отметил эксперт. Он уточнил, что на Западе надеялись, что РФ окажется отрезанной от любых возможностей по перекредитованию и перечислению денег.

Jp Valery / Unsplash

«Почему сейчас стал таким маленьким внешний долг? Ровно потому что западные правительства запретили своим банкам давать нашим предприятиям давать деньги в долг, поэтому сейчас происходит постепенное закрытие тех долгов, которые наши предприятия раньше брали в западных банках. Поэтому внешний долг у нас все время уменьшается», — объяснил причины снижения уровня внешнего долга собеседник «360».

Откуда берутся внутренние долги

Экономист объяснил, что России и отечественным компаниям больше не выдают кредиты в долларах и евро, а задолженность по выданным ранее постепенно погашают. Отсюда и уменьшение внешнего долга.

«А внутренний долг — это долг государства и долг предприятий, в которых находится государство, перед внутренними кредиторами — то есть перед населением, перед банками», — уточнил Валерий Корнеев.

По его словам, обычно внутренний долг считают в рублях. В сложившихся обстоятельствах все расчеты в валютах недружественных государств не проходят, потому что такие платежи нужно проводить через корреспондентские счета либо в европейских, либо в американских банках.

«Сейчас это невозможно. Поэтому у нас внутренний долг, собственно говоря, рублевый», — подытожил экономист.

В середине июня США достигли рекордно высокого уровня государственного долга. В Минфине сообщили, что размер задолженности страны составил более 32 триллионов долларов.