Деньги 03 июля 2023, 19:06 Вопреки давлению Запада. Какие страны могут внедрить «Мир» к концу 2023 года? Экономист Корнеев: сотрудничество мировых банков с ЦБ РФ выгодно для привлечения туристов РИА «Новости»

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Некоторые страны в этом году начали принимать карты российской системы «Мир». Это означает выгодное двустороннее сотрудничество: для России — распространение платежной системы и выход в мировую финансовую систему, для зарубежных партнеров — туристический поток россиян. Недавно Центральный банк заявил, что планирует усилить сотрудничество еще с пятью-шестью странами. Какие государства подключатся к «Миру» и почему дружественный Китай до сих пор не сделал этого — в материале «360».

Планы Банка России

Центральный банк России планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран к концу 2023 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта „Мир“. В наших планах — вывести карты „Мир“ в пять-шесть новых стран в 2023 году», — рассказала она в интервью газете «Известия».

По словам Бакиной, есть государства, которые готовы к сотрудничеству, несмотря на угрозы санкций. Однако некоторые «опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике».

РИА «Новости»

Где за границей уже работает «Мир»?

В начале июня 2023 года кубинские банки начали принимать карты платежной системы «Мир». Сотрудничество с Островом свободы активно развивают, чтобы российские туристы могли не только пользоваться банковскими услугами, но и расплачиваться в местных заведениях и магазинах с помощью карты.

«Мы идем с ними [кубинскими банками] по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов», — отметила Бакина.

Она подчеркнула, что это сотрудничество выгодное и кубинская сторона тоже заинтересована в улучшении отношений: это вклад в туризм, который в стране активно развивается.

РИА «Новости»

Во время Петербургского международного экономического форума — 2023 президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес заявил, что на территории их страны также запустили в работу российскую платежную систему.

«[Система] уже работает. Для нас не имеет значение то, что думают США и страны Евросоюза о финансовом сотрудничестве Центрального банка Венесуэлы с Центральным банком России и российской финансовой системой», — привел его слова ТАСС.

Президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес / РИА «Новости»

Карты «Мир» также принимают банки в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

«Карта туриста» в России

В Министерстве экономического развития России предположили, что в конце года иностранные путешественники начнут пользоваться новой платежной картой, разработанной специально для них.

Министр экономического развития Максим Решетников на совещании по развитию туризма с президентом напомнил, что закон о запуске электронной карты туриста приняли в третьем чтении. Это будет виртуальная карта «Мир», которую можно будет оформить в своей стране, а использовать для оплаты туров и покупок на территории России.

Какие страны могут ввести платежную систему «Мир»?

Сотрудничество с Центральным банком России зависит в первую очередь от политической воли отдельных государств, заявил «360» экономист доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев.

Сотрудничество могут построить на туристической основе, как это случилось с Кубой. Египет, Алжир, Иран и Пакистан — страны с большим потоком российских путешественников — могут оказаться в списке на заключение соглашения с Россией.

«Все зависит от того, насколько они будут субъективны к давлению со стороны Соединенных Штатов Америки по вторичным санкциям», — пояснил эксперт.

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Почему карт «Мир» нет в Китае?

КНР глубоко интегрирована в мировую финансовую систему. Это означает множество связей с США и Европой, рассказал Корнеев.

«Торговые партнеры Китая — Соединенные Штаты и Европа. Поэтому те банки, которые могли бы принимать карты „Мир“, в итоге приостановили бы сотрудничество из-за давления и угроз со стороны американцев», — отметил он.

В случае сотрудничестве российских и китайских банков американские банки могли грозиться отключить КНР от финансовой системы, которая занимается переводами долларов и евро, добавил экономист.

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По словам Корнеева, многие китайские банки приостановили либо полностью отказались от сотрудничества с Россией, опасаясь больших финансовых потерь при отключении от долларо-евровой системы.

Однако эксперт предположил, что некоторые финансовые организации попытаются найти пути обхода, чтобы восстановить сотрудничество с российскими банками.

Это нормальное явление, когда бизнес ищет определенные возможности и купирует проблемы, которые могут вырастать из этих возможностей. Валерий Корнеев

Цель введения системы «Мир» за рубежом

Появление российской платежной системы нужно в первую очередь для обслуживания туристических потоков по всему миру, подчеркнул Корнеев.

«Иностранные банки с системами Visa и MasterCard заблокировали возможность использования средств для российских туристов. Поэтому если у зарубежного государства есть перспектива обеспечения оплаты, то это только плюс», — объяснил он.

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На сегодня «Мир» — единственная платежная система, с которой российские банки вышли за рубеж. Туристы могут использовать ее без ограничений: Федеральная резервная система США или Европа не имеют к ней доступа.

«Ограничить использование системы „Мир“ невозможно. Поэтому сотрудничество с Центральным банком России будет выгодным для стран, желающих привлечь еще больше российских туристов», — подытожил эксперт.