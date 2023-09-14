Деньги 14 сентября 2023, 15:43 💸 «Контроль должен быть мягким». Как привить ребенку финансовую грамотность Финансист Колбасина: давать ребенку карманные деньги нужно, когда он готов Freepik

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Дети начинают получать деньги на карманные расходы с разного возраста. Как правило, по достижении шести-семи лет. В основном сумма варьируется от 500 до 1000 рублей в неделю. Как правильно выдавать ребенку средства и формировать финансовую грамотность — в материале «360».

Средства на личные расходы детей

Исследование «ЮMoney», с которым ознакомилась «Газета.Ru», показало, что большинство родителей (81%) выделяют детям деньги на карманные расходы. Всего 7% участников опроса этого не делают вообще, 5% оплачивают все траты ребенка самостоятельно, еще столько же только планируют давать ему деньги.

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Примерно каждый четвертый (23%) выделяет средства на личные траты ребенку с его шести-семи лет, 22% — с восьми-девяти, 15% — с пяти, 11% — с 11-12, 10% — с 13-14.

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Более 70% респондентов предоставляют карманные деньги наличными. Чуть меньше половины (43%) перечисляют на карту: из них 39% переводят на детскую банковскую карту, а 4% пополняют «школьную карту». В детскую копилку кладут деньги 17% родителей.

Из всех участников опроса 37% дают детям до 500 рублей в неделю. Еще 26% выделяют от 500 до 1000 рублей в неделю, 10% — от одной до трех тысяч. Больше тысяч рублей получают дети 4% родителей.

Сколько ребенку нужно денег на карманные расходы

Начинать выделять деньги на карманные расходы стоит тогда, когда ребенок будет понимать базовые финансовые принципы и научится решать элементарные математические задачи, рассказала «360» эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

Обычно деньги выдают в двух случаях: ребенок умеет считать и проявляет интерес к финансам. Как правило, это происходит в школьном возрасте — в семь-восемь лет. Наталья Колбасина

В первую очередь необходимо поговорить с ребенком о том, что у него появились собственные деньги и их можно тратить на свои желания. Колбасина также порекомендовала выдать малышу копилку — ее можно сделать самим.

«Еще можно сделать вместе конверты с надписями. Так ребенок сможет откладывать часть денег на свои покупки», — сказала собеседница «360».

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Помимо этого, стоит объяснить, откуда берутся деньги, ведь это результат работы родителей. Так ребенок поймет, что финансы не появляются просто так и требуют труда.

Сумма на карманные расходы обычно зависит от финансового положения семьи, однако начинать можно с 500 рублей в неделю, добавила финансист. С шести-восьми лет Колбасина предложила выдавать деньги еженедельно, так как планировать на месяц вперед в этом возрасте будет еще трудно. Ребенок усвоит этот навык постепенно.

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Банковская карточка для ребенка: да или нет?

Колбасина обратила внимание, что банковская карточка имеет свои плюсы и минусы. Родители могут отслеживать траты и блокировать счет в случае потери карты. Однако так ребенок «не чувствует» денег и может попросить сверх оговоренной суммы.

«Я своей дочери банковскую карту подарила на десятилетие. Объяснила ей про кешбэк, как этим пользоваться. Это пошло ей на пользу, потому что она научилась копить и тратить деньги осознаннее», — поделилась опытом эксперт.

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Планирование — залог успеха

По словам финансиста, важно дать ребенку право на ошибку. Необязательно контролировать его бюджет, достаточно научить планировать траты.

Финансист посоветовала обговорить сумму карманных денег наперед, но не выдавать авансом. Если ребенку не будет хватать средств из-за собственных просчетов, то не стоит поддаваться уговорам и жалобным просьбам помочь.

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Не критикуйте детей за ненужные траты — так вы только привьете лишние страхи и чувство вины. Важно научить считать расходы: например, ребенок может отслеживать их в банковском приложении.

Роль родителя важна именно как наставника, а не как строгого педагога или родителя-критика, который говорит, как поступать с деньгами. Контроль должен быть ненавязчивым и мягким. Наталья Колбасина

Карманные деньги формируют чувство ответственности

Детский и семейный психолог Светлана Морозова рассказала «360», что личные средства закладывают в ребенке финансовую грамотность и ответственность. Но важно обозначить, на что родители выдают деньги.

В некоторых случаях возникают торговые отношения: ты мне посуду моешь — я тебе 500 рублей. Я не очень положительно к этому отношусь. Важно расписать, на что родитель выдает деньги. Светлана Морозова

Психолог заверила, что ключ к пониманию механизма работы денег — диалог между взрослым и ребенком. В некоторых семьях дети ощущают стыд за то, что их финансируют. Это может возникать на фоне упреков: «Я на тебя столько трачу, а ты так себя ведешь».

Важно проговаривать переживания на языке заботы и здоровой коммуникации. Если что-то идет не так, придется объяснять: «У нас что-то не получается. Давай думать, как мы можем тебе помочь».

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Именно взрослый, по мнению психолога, — регулятор поведения ребенка. Задействовать стыд, вину и страх в воспитании — не самая удачная модель для формирования личности.

«Стыд — невыносимая эмоция, как и вина. На их основе можно много чего требовать от детей. А вот научить — значительно сложнее», — подытожила Морозова.