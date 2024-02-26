Эксклюзив 26 февраля 2024, 23:46 Кредиты, гранты и участие в нацпроекте. Как помогают бизнесу в новых регионах Депутат Говырин: доступ к банковским инструментам РФ раскроет потенциал Донбасса РИА «Новости»

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В новых регионах России зарегистрировали уже 100 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Предприниматели стали полноценными участниками программы поддержки МСП, которую успешно реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом «360» рассказал член профильного комитета Госдумы Алексей Говырин.

Далее — его прямая речь.

Сто тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировали в новых регионах. Они очень быстро приводят учредительные документы в соответствие с российским законодательством, оперативно необходимые данные вносят в ЕГРЮЛ.

На основании нашего закона предприниматели смогли стать полноценными участниками программы поддержки МСП, которую сейчас успешно реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Всего до конца 2025 года объем кредитования МСП Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей составит порядка 10 миллиардов рублей, из которых два с лишним миллиарда уже направили на кредитование крупнейших региональных проектов.

В связи с тяжелым положением в регионах финансовая поддержка в виде льготного кредитования всем видам бизнеса как нельзя кстати, потому что для МСП возможность воспользоваться доступными средствам на текущую деятельность и на развитие напрямую сказывается на сегодняшней жизни людей, влияет на цены в аптеках и продуктовых магазинах, которые должны быть доступными.

Кроме розничной и оптовой торговли, основные направления поддержки МСП в новых регионах — это строительство, производство, логистика, медицина, образование и другие жизненно важные направления деятельности малого и среднего бизнеса.

Невозможно было раскрыть экономический потенциал Донбасса без доступа к российским банковским инструментам, им было очень тяжело.

Финансирование по льготным ставкам предоставляет бизнесу больше возможностей, чтобы успешно вести свою деятельность, закупать товары, оплачивать аренду, расширять ассортимент своей продукции, выходить с товарами за пределы регионов и многое другое.

Также им доступна грантовая поддержка. Предприниматели из новых регионов как никто знают, что такое — работать под обстрелами, сталкиваться с диверсантами, подрывом имущества. Я там был, и все это видел.

Воспользовавшись господдержкой, предприниматели активно обновляют торговое оборудование, витрины, делают ремонты фасадов, которые пострадали в результате попаданий снарядов.

В новых регионах отмечают важность программы. Глава ДНР Денис Пушилин указывал, как важно раскрыть потенциал и выйти на самообеспечение.

Донбасс со временем должен полноценно экономически развиваться. Льготное кредитование — это то, чего предприниматели ДНР очень долго были лишены.

Условиями программы предусмотрено финансирование предпринимательской деятельности на сумму до 50 миллионов рублей на любые цели по ставке 10% сроком до трех лет. Для бизнеса новых территорий, как и других регионов России, поручительства (механизм, за счет которого предприниматели могут покрывать до 50% от суммы кредита) бесплатны.

Действует программа льготного лизинга промышленного оборудования, оборудования в сфере переработки и хранения сельхозпродукции. Ставка льготного лизинга за оборудование российского производства составляет до 6% годовых (вместо рыночных 15%), для иностранного — до 8%.