Эксклюзив 19 мая 2023, 13:15 Как отказ давать в долг уклонистам от армии отразится на сфере кредитования? Мнение экономиста Экономист Разуваев заявил, что банки ничего не потеряют за отказ давать в долг уклонистам РИА «Новости»

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Российские банки попросили Министерство обороны дать им доступ к реестру электронных повесток, чтобы выполнять нормы недавно принятого закона — отказывать в кредитах уклонистам. Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал в интервью «360», что отказ организаций давать в долг тем, кто «косит» от призыва, никак не скажется на сфере кредитования.

«Никак, уклонистов очень мало. Это обычная рутинная жизнь. Понятно, что в семье не без урода, но это маленький процент. Я думаю, на банках это никак не скажется», — заявил Разуваев.

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По его словам, организации таким образом страхуются. По воспоминаниям собеседника издания, раньше в некоторых банках, уважаемых финансовых компаниях также проверяли наличие военного билета.

«Больше ожидается повышение ключевой ставки ЦБ и в целом ужесточение требований к заемщикам», — прокомментировал аналитик.

Эксперт также напомнил, что за предоставление ложного военного билета грозит уголовная ответственность.