Эксклюзив 30 декабря 2022, 10:21 🤑 Осторожно: легкие деньги. Как мошенники захватывают Telegram Юрист Ярмуш: привлечь мошенников из Telegram к ответственности очень трудно Unsplash

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Мошенникам не чужд прогресс, поэтому для поиска потенциальных жертв все чаще прибегают к популярным соцсетям и мессенджерам. В погоне за легкой наживой они не только придумывают новые схемы, чтобы заполучить реквизиты банковских карт или украсть аккаунт, но и организуют финансовые пирамиды. «360» провел расследование и попытался разбогатеть по совету из Telegram. Со второй задачей, конечно, ничего не вышло.

Рецепт прост: прогреть и развести

Народная мудрость гласит: чтобы выиграть в казино, надо быть владельцем казино. К сожалению, многие об этом забывают и часто теряют деньги — например, доверившись гуру из мессенджеров, которые обещают стопроцентные схемы, как «обмануть систему» и «поднять бабла».

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Мошенники используют любые прикрытия. Так, с недавних пор они стали создавать псевдопатриотические каналы в Telegram (или выкупать старые), где поначалу действительно размещают информационный контент. Но когда собирается достаточно «прогретой» аудитории, злоумышленники начинают закидывать удочки.

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Один из каналов с буквой «Z» на аватаре привлек внимание редакции «360» (сейчас аккаунт уже удален), когда там появился приведенный ниже текст. Орфография и пунктуация сохранены.

Моргенштерн* в своем интервью рассказал, что, несмотря на то что основной источник дохода у него шел из России, покинув родину, он продолжает зарабатывать не меньше благодаря Андрею Романовичу. Удаленный Telegram-канал «Военный корреспондент»

Судя по посту, для рекламы решили использовать имя популярного человека с неоднозначной репутацией. Однако, выражаясь языком интернет-маркетинга, для выбранной целевой группы не совсем релевантно позиционирование этого музыканта в идеологическом поле. К тому же Моргенштерн* ранее участвовал в презентации проектов, похожих на финансовую пирамиду, о чем писало издание «Бизнес-online».

Суперхакер Робин Гуд

Канал «Андрей Романович» изобилует роскошью, элитными машинами, бассейнами и прочими атрибутами красивой жизни. Легенда проста: работал человек программистом на онлайн-казино, но нехорошие дяди его обманули. Он решил мстить и стал суперхакером Робин Гудом. Теперь он взламывает онлайн-казино и раздает всем «реально работающие» советы, как обыграть одноруких бандитов.

Тон взят задушевный, Андрей Романович — эдакий свой парень. Орфографические ошибки помогают настроить потенциальную жертву на доверительную волну, чтобы чуть позже путем хитрых (и не очень) манипуляций перевести взаимодействие в «деньго-дарительную» плоскость.

Скриншот из Telegram-канала «Андрей Романович (private)» Скриншот из Telegram-канала «Андрей Романович (private)»

«Я вам дам не только деньги, но и свободу», — говорит нам Андрей. Только сделайте, как он хочет: пару раз крутаните виртуальную рулетку!

Судя по количеству ошибок и почти полному отсутствию знаков препинания, вряд ли создатель канала читал Виктора Пелевина. Но философию впаривания уловил отлично. В романе «Generation П» есть фраза: «Люди хотят заработать, чтобы получить свободу или хотя бы передышку в своем непрерывном страдании».

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Итак, забудем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и допустим, что такие рабочие схемы по обыгрыванию казино действительно существуют, а наш герой — и правда Робин Гуд. Настало время «поднять бабла».

Корреспондент «360» перешел по ссылке, любезно предоставленной Андреем (не советуем так делать!). После этого попадаем на страницу онлайн-казино. Выполняем в «деморежиме» все действия, как их описал наш гуру. Вуаля! Джекпот!

Это сразу настораживает, поэтому пишем в техподдержку «казино». Мол, вас взломали, схема какая-то мутная срабатывает. Как и ожидалось, менеджер в чате начала сыпаться почти сразу.

Телеканал «360»

Телеканал «360»

После того как мы «дожали» консультанта, на канале у «Андрея Романовича» тут же появилось сообщение: «схема не работает». А ведь мы не сообщали в «поддержку» казино никаких подробностей. Совпадение?

Онлайн-казино, что называется, «в деле» / Телеканал «360»

Как устроен заработок мошенника

Суть в том, что жертве дают выиграть в демоверсии, а иногда в реальной версии. Далее под любыми предлогами препятствуют выводу средств либо блокируют ваш аккаунт за «мошенничество». Схема ведь мутная, какие вопросы? Если что, могут показать соответствующий пункт из пользовательского соглашения.

Сложные схемы рассчитаны на постепенное втягивание клиента в азартную игру — чтобы он проиграл как можно больше. В самом простом сценарии алгоритмы от гуру вообще не срабатывают, а их создатель пытается как можно дольше доказать, что все нормально, надо только продолжать надеяться и верить.

Кстати, в нашем случае домен онлайн-казино зарегистрирован в Рейкьявике (Исландия). Всего три месяца назад.

Заработок «Андрея Романовича» и ему подобных устроен просто: ссылка, предоставляемая ими, в том числе та, которую дал наш «Робин Гуд», — реферальная. То есть с помощью нее можно определить, от кого конкретно пришел клиент.

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Есть несколько программ партнерства с площадкой онлайн-казино. Либо «арбитражник трафика», то есть попросту зазывала, который получает деньги за каждого зарегистрировавшегося на платформе, либо он берет процент с пополнения кошелька или суммы проигрыша жертвы.

Можно ли наказать?

Адвокат Мария Ярмуш, специалист по гражданскому и международному праву, заявила в беседе «360», что привлечь к ответственности мошенников можно, однако сделать это на практике порой трудно.

«Это статья 159 Уголовного кодекса, там множество подпунктов. Но надо понимать, что собрать доказательства виновности этих лиц и привлечь к уголовной ответственности очень сложно. Нужно получить доказательства и установить всех виновных. А схемы построены так, что многие организаторы таких казино находятся за пределами России», — объяснила Ярмуш.

В судебной практике не так много случаев, когда организаторов онлайн-казино удалось бы наказать в соответствии со статьей 171 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).Так, этим летом в Севастополе осудили группировку, орудовавшую с 2015 по 2019 год, в том числе двух ее участников — за создание преступного сообщества.

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Современные люди так привыкли к виртуальным услугам, что доверяют им безоглядно. Но одно дело, когда мы пользуемся банковскими или государственными услугами, совсем другое — когда нам предлагают «брачные агентства» или «казино». Мария Ярмуш призвала всегда критически относиться к любой рекламе подобных сомнительных контор.

Вся проблема в том, что люди сами бегут в эту мышеловку, считая, что они умнее мошенников или что им повезет. Мария Ярмуш

Год назад президент Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводят денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей. В 2021-м пятая часть всех заблокированных интернет-ресурсов была связана с азартными играми. Однако «зеркала» появляются слишком быстро.

«Выход один: нужно повышать финансовую грамотность населения и объяснять людям, что это сомнительные сделки с непонятными людьми», — подытожила Ярмуш.

«360» также предупреждает: не доверяйте тем, кто обещает легкий заработок, и всегда анализируйте информацию.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции России