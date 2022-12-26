Эксклюзив 26 декабря 2022, 15:42 Самый тяжелый период позади. Итоги санкционного давления Запада на российскую экономику Публицист Новоселов: большинство западных стран не подготовились к антироссийским санкциям

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К концу подходит 2022 год. Для экономики России это был тяжелый, полный вызовов период, однако стране удалось преодолеть трудности. Запад нанес ей удар в спину, нарушив все соглашения, договоренности и гарантии, но экономика выстояла. Ущерб оказался гораздо слабее, чем для зарубежных «партнеров», которым еще долго придется платить за свое предательство, рассказал публицист Иван Новоселов в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Преодолеть беспрецедентные санкции, препятствия для доступа к мировым рынкам и незаконные ограничения международной торговли было непросто, этот процесс еще не завершен. Однако Россия много лет живет под санкциями, которые ужесточали с каждым годом, и это подготовило ее к противостоянию.

Каждый раз, когда западные страны находили способ безболезненно для себя ограничить Россию, они вводили новые санкции под предлогом украинского конфликта. Начало спецоперации стало поводом для введения всех санкций, какие они только могли придумать, но при этом у большей части западных государств не было времени к ним подготовиться.

Эти санкции все равно бы ввели, и если бы у Запада было больше времени, он вполне мог действительно серьезно навредить России без ущерба для себя. Одной из последних соломинок стала идея ввести санкции против России за «нападение на Украину»… в декабре 2021 года.

Вероятно, это стало еще одной причиной для начала СВО. Поскольку понятно, что мирно договориться с Западом не получится и он не откажется от антироссийской политики.

Действия коллективного Запада были ожидаемы. В России были готовы программы импортозамещения, а в наиболее важных областях его уже провели.

Благодаря успешному импортозамещению в сельском хозяйстве Россия остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия в мире. Ограничения грузоперевозок и страхования создали проблемы для экспорта, но импортеры российского продовольствия так же заинтересованы в снятии ограничений, как и Москва, так что создание альтернативной системы — лишь вопрос времени. Однако, если бы Россия не достигла продовольственной безопасности, в стране могла возникнуть реальная угроза голода.

За последние восемь лет Россия создала собственную платежную систему и инфраструктуру банковских карт «Мир». Без этого уход Visa/Mastercard и отключение от системы SWIFT попросту бы парализовали отечественную экономику. Возвращение к операциям с наличными и технологиям денежных переводов прошлого века стало бы серьезным ударом.

По понятным причинам данные об импортозамещении в оборонной промышленности не раскрывают. Но мы видим, что все потребности спецоперации на Украине удовлетворяются, у России хватает и боеприпасов, и ракет, несмотря на бесконечные прогнозы украинских и западных злопыхателей. Если бы оборонная промышленность зависела от какого-либо импорта, эти прогнозы могли бы и сбыться.

Хотя в ряде менее критичных областей импортозамещение еще не завершено, соответствующие планы и программы были готовы давно. Для приведения их в действие требовалось только политическое решение о начале СВО.

Премьер-министр Михаил Мишустин лично контролировал проекты импортозамещения в области микроэлектроники. Хотя детали не раскрываются, президент Владимир Путин высоко оценил его работу и назначил его и вице-премьера Андрея Белоусова ответственными за те проекты, где успехи пока не так заметны.

Вообще, назначение правительства Мишустина в начале 2020 года стало одним из важнейших факторов, который помог России выстоять под санкционным давлением. Конечно, если бы не санкции, пандемия коронавируса и спецоперация, в стране уже мог бы возобновиться двузначный экономический рост, но это дело будущего.

Россия уже пережила самое тяжелое время и после победы на Украине займет достойное место в ряду экономических противников глобалистского миропорядка, который навязывает миру Запад.