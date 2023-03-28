Деньги 28 марта 2023, 20:06 💰 Финансовый эксперимент на минус 87 миллионов рублей. История одного долга В пресс-службе Альфа-банка прокомментировали историю с «задолжавшим» миллионы россиянином Unsplash

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«Эксперименты» с интернет-банкингом и долгами могут привести к тому, что на вашем счету будет красоваться цифра −87 874 327 рублей. Именно это, по данным СМИ, произошло с Юрием, который задолжал «Тинькоффу» 514 тысяч рублей. И, как говорил классик, все завертелось…

Семь счетов и один долг

По информации Telegram-канала Baza, Тинькофф Банк взыскал с Юрия долг в 514 тысяч рублей через суд. Приставы успели направить исполнительный лист еще и в Альфа-банк, где у мужчины было открыто семь счетов.

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Альфа-банк автоматически наложил арест на все счета, в системе стал отображаться суммарный долг уже в 3,5 миллиона рублей, по полмиллиона на каждый счет. Как написала Baza, после этого Юрий обратился в поддержку кредитной организации, но там ему отказали в помощи.

Что именно он просил, не указывается, равно как и то, каким образом банк разъяснил такое «увеличение» долга. Однако мужчина решил провести эксперимент: открыл еще один счет, на который система моментально наложила арест в полмиллиона.

Таким образом, постепенно Юрий оформил 150 банковских счетов (больше не позволил годовой лимит). Теперь его баланс составляет −87 874 327 рублей.

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Выход — есть. Но придется побегать

«Банк исполняет решение суда. У клиента долг перед приставами, банку он ничего не должен. Кроме того, сумма 87 миллионов — некорректная, он должен приставам ровно столько, сколько написано в постановлении суда. Арест же накладывается на все счета, из-за этого показывается суммарный долг. Но это просто особенность отображения в системах», — сообщили «360» в пресс-службе Альфа-банка.

Автоматически банк Юрию ничего не спишет, успокоил юрист, профессор, доктор экономических наук, руководитель Общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков.

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«Кроме человеческой глупости, я тут ничего не вижу. Теперь ему придется ходить и разбираться. Нужно взять заверенное решение суда, пойти к приставам, показать, что он все исполнил. Приставы должны снять арест. Дальше он должен пойти в Альфа-банк и закрывать все эти счета. Закрывает первоначальный долг, отчитывается перед приставами, они дают соответствующее постановление, в Альфа-банке он снимает арест со своих счетов и больше не занимается глупостями», — объяснил юрист.

Если клиент замечает что-то подозрительное со счетом, нужно сразу обращаться в банк, посоветовал Костиков. Шансов получить компенсацию в суде за «некорректную информацию отображения долгов», скорее всего, нет, добавил он.