Деньги 12 февраля 2024, 17:19 Разворот на Восток. Иностранный суд впервые поддержал Россию, несмотря на санкции США Экономист Коренев: Вьетнам застрял между Россией и США из-за неустойки «Силмаша» Global Look Press

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Арбитражный суд в Сингапуре постановил, что вьетнамская госкорпорация должна выплатить российской компании «Силовые машины» более 500 миллионов долларов неустойки за отказ продолжать работу с подсанкционным предприятием над ТЭС, которую возводили во Вьетнаме. СМИ назвали это решение первым подобным случаем с начала спецоперации на Украине. «360» узнал у экспертов, как эта история может поменять расклад для других компаний, попавших под ограничения.

«Силмаш» против PetroVietnam: из-за чего разгорелся спор?

Принадлежащая Алексею Мордашову компания загремела в 2018 году в санкционные списки США за то, что «Силмаш» поставлял газовые турбины в Крым. Примерно с этого времени у компании начались проблемы во Вьетнаме: в тот момент там силами российского предприятия с 2013-го возводили ТЭС «Лонг-Фу-1», а в проект, помимо «Силмаша», оказались вовлечены некоторые американские предприятия.

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Паровые турбины для теплостанции поставляла General Electric, в другой компании граждане Соединенных Штатов выступали как инвесторы. Российской компании заблокировали взаиморасчеты. Весь проект, говоря проще, завис, хотя был готов где-то на 77%.

Нельзя сказать, что «Силмаш» пустил ситуацию на самотек. Вьетнамской госкорпорации предложили перевести финансирование проекта в российский банк, чтобы обойти санкционную систему, либо сменить валюту платежа. Организовали межправительственные контакты. Но PetroVietnam к этим вариантам оставалась по каким-то причинам глуха.

В самом начале 2019 года «Силмаш» объявил о форс-мажорной ситуации из-за американских санкций и приостановил участие в контракте. Для справки: общая стоимость проекта составляла 1,2 миллиарда долларов. Вьетнамская сторона посчитала, что это недостаточно форс-мажорные обстоятельства, а из-за все тех же санкций компенсацию российскому предприятию выплатить невозможно.

Тогда компания Мордашова в том же году обратилась в Сингапурский международный арбитражный центр — именно эта негосударственная организация чаще всего оказывается инструментом для решения аналогичных споров в Азиатском регионе.

И только теперь, спустя более чем четыре года с начала разбирательства, в Сингапуре пришли к выводу, что Вьетнам-таки должен «Силовым машинам» более 500 миллионов долларов в качестве компенсации: за само строительство проекта, включая неоплаченные счета, стоимость оборудования и работ — ведь все было заказано, получено и выполнено к сроку расторжения контракта. Подробнее условия соглашения узнать пока нельзя: обе стороны предпочитают хранить эту информацию в тайне.

Примечательно именно то, что решение в пользу России в зарубежном арбитражном суде приняли впервые с начала СВО, несмотря на колоссальное давление, которое оказывает Вашингтон на всех своих экономических партнеров.

Владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов / Global Look Press

Битва брони и снаряда: как мир тихой сапой сопротивляется санкциям

Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев заявил «360», что вердикт Сингапурского международного арбитражного центра — только первая ласточка. Он может создать прецедент для других российских компаний, по интересам которых проехался американский экономический гегемон. Более того, система выплат компенсаций через суд удобна и для России, и для ее зарубежных партнеров.

«Они пользуются этой системой, чтобы выполнить обязательства. Понятно, что не хотели бы рассориться с Россией. Если они не выплатят неустойку, то понесут большие потери — и в моменте, и в перспективе. Поэтому они готовы выплачивать неустойку: формально не нарушают санкции, так как выплачивают деньги российской компании по суду, при этом объясняют нам, что иначе не смогут выплатить даже компенсацию. Ведь иначе им заблокируют банки, и страна как таковая прекратит существование», — объяснил Корнеев.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева / Global Look Press

Эксперт напомнил, что множество стран зависят от США самым непосредственным образом. Конкретно Вьетнам пытается удержаться на шпагате, не обижая ни Вашингтон, ни Москву.

«Вьетнам получает очень большие преимущества, так как Америка сокращает покупки товаров народного потребления у Китая, а во Вьетнаме производство для поставок в США очень сильно растет. Таким образом, они сохраняют свои преференции, и Америка их не накажет. С другой стороны, они не потеряли отношения с Россией, выплатив по суду неустойку, — все остались при своих», — уточнил Корнеев.

С начала СВО американская экономическая охота на ведьм — на связи партнеров с Россией — усилилась в многократном размере. Штаты выработали неплохой механизм, позволяющий рассылать «небесную кару» на желающих поторговать с Москвой в обход санкций.

Управление мировой финансовой системой происходит с помощью Международного валютного фонда, который контролирует Федеральная резервная система США. В структуре Госдепартамента есть несколько специальных подразделений, следящих за исполнением санкций. Валерий Корнеев

Так как отслеживать сами товары по разным причинам тяжело, Штаты нацелились на отслеживание денег. Например, под раздачу недавно попал один из турецких банков, который был вынужден прекратить сотрудничество с Россией. Однако экономические процессы в таких случаях переводят в банки, не имеющие контактов с США или Евросоюзом, — Корнеев назвал это «противостоянием брони и снаряда».

Восток — дело тонкое, Запад — дело темное

Юрист Олег Колотушкин отметил, что решение сингапурского арбитража — конечно, позитивный момент. Но необходимо помнить, что Азиатский регион относится к российскому бизнесу гораздо благосклоннее, чем коллективный Запад.

Этой благосклонности хватает, чтобы признавать законную правоту Москвы в тех или иных вопросах. От Европы и тем более от США ждать адекватности бессмысленно.

«Если мы берем западные страны, там решение суда будет политизировано: найдем кучу законных и подзаконных актов, в которых говорится: „Родные, ну вы неправы, вы должны России столько-то денег“. Но решение будет подкрепляться политическими обстоятельствами и максимально отличаться от буквы закона», — подчеркнул собеседник «360».

Тем не менее за свои интересы российским компаниям надо продолжать бороться, добавил Колотушкин.

«Как сформировать из этой истории прецедент? Все просто: берешь и в аналогичном порядке пишешь исковые требования, излагаешь их в нужном объеме. Самый яркий пример у нас „Русал“, интересы которого на просторах международной арены очень велики. И „Газпром“ — масштабное предприятие, имеющее крупные интересы за рубежом», — заключил юрист.