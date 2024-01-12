Деньги 12 января 2024, 20:34 🍌Мафия ударила по экспорту. Грозит ли России дефицит бананов из Эквадора? Экономист Корнеев: экспортеры Эквадора поднимут цены на бананы из-за мятежа Коллаж: Global Look Press / Freepik / Телеканал «360»

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Мятеж мафии в Эквадоре нарушил работу местных экспортеров бананов, производства встали из соображений безопасности. Пошли слухи, что россияне могут остаться без любимых фруктов. Однако эксперты уверены: деятельность эквадорских продавцов не пострадает, что нельзя сказать о конечной стоимости бананов в магазинах.

Как беспорядки в Эквадоре отразятся на ценах в России

В ближайшие месяцы стоимость эквадорских бананов в России может вырасти на 30-40%. Поставщики заявили: вызванная мятежом паника повлекла за собой временное закрытие портов, отмену выдачи контейнеров большинством агентств, срыв доставки картона и отмену среза бананов производителями.

Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрем двух лидеров крупных преступных группировок, введения по всей стране комендантского часа и режима чрезвычайного положения.

Президент Даниэль Нобоа заявил, что в Эквадоре начался «внутренний вооруженный конфликт», и своим указом разрешил силовикам применять летальное оружие против 22 группировок, которые он признал террористическими.

Global Look Press Военные на улицах города Гуаякиль — эпицентра конфликта. Фото: Ariel Ochoa / Global Look Press Военная техника на улицах Гуаякиль. Фото: Ariel Ochoa / Global Look Press Global Look Press Военные на улицах города Гуаякиль — эпицентра конфликта. Фото: Ariel Ochoa / Global Look Press

Единственная хорошая новость — преступные банды не нападают на один из самых прибыльных бизнесов в стране, однако все равно мешают его деятельности. Ограничения в работе ввели только из соображений безопасности — ради сборщиков фруктов, складских работников и сотрудников таможенных пунктов.

Один из способов решить непростую ситуацию с перебоями — переход к покупке товара через посредников. Но у них цена тоже выросла, поэтому даже при всех корректировках и скидках в итоге российским импортерам придется платить на 15% больше.

Цех сортировки бананов в Эквадоре. Фото: David Diaz / Global Look Press

Несмотря на беспорядки, устроенные мафией, бизнес Эквадора попытается сохранить поставки бананов и другой продукции на российский рынок. Последние события вряд ли повлияют на объемы торговли, заявил телеканалу «Россия 24» посол в Эквадоре Владимир Спринчан.

Дипломат напомнил, что республика в 2023 году поставила в Россию 1,3 миллиона тонн бананов. Поэтому транспортники, производители и экспортеры заинтересованы «в сохранении важного для эквадорской экономики российского рынка».

«Даже если и были задержки на дорогах из-за начавшихся беспорядков, то они существенно не повлияют на поставки и быстро компенсируются, не повлияют на тот огромный объем товарооборота, который у нас с Эквадором», — подчеркнул Спринчан.

Фото: David Diaz / Global Look Press Фото: David Diaz / Global Look Press Фото: David Diaz / Global Look Press Фото: David Diaz / Global Look Press

Цепная реакция

Экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев сообщил «360», что любые беспорядки могут повлиять на поставку товаров. Наркокортели, которые сейчас терроризируют несколько городов по Эквадору и пытаются воевать с правительством, давят на властей, перекрывая транспортные пути и порты.

«Они (участники преступных группировок — прим. ред.) могут это делать для того, чтобы правительство прекратило с ними бороться. Но в любом случае всякая напряженность в стране влияет на поставки товаров, даже если экспорт не сократится», — обратил внимание эксперт.

Теоретическое предположение, что объем поставок может сократиться, всегда приводит к определенному напряжению, добавил экономист.

Если в стране происходит какой-то мятеж, то страховые компании повышают стоимость страховки в портах и других таможенных пунктах. Тогда эта сумма ложится на стоимость товара. Валерий Корнеев экономист

При этом, по мнению собеседника «360», экспортеры, скорее всего, не станут оправдывать повышение цен на фрукты внутренними беспорядками в стране. Но, «кивая» на напряженную ситуацию, всегда можно увеличить маржу бизнеса, отметил аналитик.

Фото: Rong Hao / Xinhua / Global Look Press

Будет ли дефицит бананов в России?

Гендиректор Ягодного союза и отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий предупредила, что делать выводы о влиянии беспорядков в Эквадоре на поставки бананов в Россию пока рано. В интервью РБК она уточнила, что должно пройти хотя бы несколько дней, чтобы можно было что-то прогнозировать.

«Если в отгрузках бананов возникнет перерыв в несколько дней, это несильно отразится на поставках, но перерыв в несколько недель может привести к дефициту», — объяснила руководитель агентства.

Даже если зарубежные продавцы повысят стоимость товара, смена региона-экспортера будет довольно затруднительным моментом, напомнил Корнеев. Эквадор — самый крупный экспортер бананов в Россию, обеспечивающий более 90% всех импортных поставок бананов на местный рынок.

«Переключение контрактов и перестраивание логистики также стоит денег и занимает какое-то время. Поэтому не думаю, что все это закончится чем-либо другим, кроме как повышением цены на товар. Экспортеры и продавцы, пользуясь случаем, стоимость, конечно, поднимут», — констатировал он.

РИА «Новости»

Сейчас сетевые магазины предлагают купить килограмм бананов уже более чем за 160 рублей. Подорожание началось с конца 2023 года, когда стоимость фрукта впервые превысила 140 рублей.

Поэтому, даже если в России не будет дефицита бананов, тенденция к росту цен сохранится, заключил Корнеев.