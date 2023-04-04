Деньги 04 апреля 2023, 20:26 Гривна упадет, а налоги и цены вырастут. На что пошла Украина ради кредита МВФ Политик Олейник: кредит МВФ приведет Украину к банкротству Фото: PxHere

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Международный валютный фонд одобрил Украине кредит в размере 15,6 миллиарда долларов. Первый транш на 2,7 миллиарда стране уже передали. Но чтобы продолжать получать средства, Украине нужно соблюдать ряд условий, которые не приведут экономику ни к чему хорошему. И расплачиваться за кредиты в результате придется простым жителям.

Международный валютный фонд (МВФ) договорился с Украиной о четырехлетней кредитной программе. За это время он передаст стране 15,6 миллиарда долларов — первую часть в размере 2,7 миллиарда долларов украинские власти уже получили. Всего за 2023 год стране передадут 4,5 миллиарда.

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Чтобы выдать этот кредит, МВФ изменил свои условия — деньги впервые в истории получит страна, которая испытывает «внешние потрясения, которые находятся вне контроля властей страны и сферы возможностей их экономической политики». МВФ планирует, что средства пойдут на привлечение финансирования на льготных условиях от международных доноров и партнеров Украины. При этом за первые год-полтора деньги должны помочь украинским властям поддержать фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность. При этом власти Украины должны соблюсти ряд требований, чтобы помощь продолжила поступать.

МВФ думает о долге, а не об Украине

Международный валютный фонд составил список условий, которые должны быть выполнены. В их числе — повышение налогов на бизнес. Точнее, отказ от льгот для предпринимателей, которые ввели в стране с началом боевых действий.

Также Фонд требует, чтобы Украина отказалась от эмиссионного финансирования бюджета. За 2022 год бюджет страны получил 400 миллиардов гривен через механизм выкупа облигаций внутреннего государственного займа Нацбанком.

МВФ запретил Украине печатать деньги, хотя закрывает глаза на такое же поведение американцев, рассказал «360» украинский политик Владимир Олейник.

Потому что они думают о возврате денег, а не о том, чтобы процветало государство. Если только принято это условие — уже принято, фактически, выхода нет другого — то цены рванут вверх. Например, с 1 июля цены на Украине на бензин вырастут на 10 гривен в среднем. Что это значит? Подорожание на все товары, потому что во всех товарах и производствах есть энергетика, логистика и так далее. Владимир Олейник политик

В результате ставки по акцизам, а также НДС и НДФЛ резко вырастут. Например, НДС планируют поднять до 24%. За счет этого тоже увеличатся цены на все категории товаров — от продуктов питания до электроники и одежды.

Кроме того, МВФ настаивает на отмене фиксированного курса доллара. Если это произойдет, гривна сразу же обрушится, отметил экономист, общественный деятель, аналитик и публицист Александр Роджерс.

«Потому что на сегодняшний день она держится только на регулировании. Во-вторых, что касается, что будет, если они (власти Украины — прим. ред.) не смогут исполнять, то на сегодняшний день, в общем-то, доходы бюджета чрезвычайно низкие. Огромные деньги тратятся на боевые действия, поэтому они не смогут исполнять свои социальные обязательства, не смогут исполнять бюджет», — пояснил он.

Фото: PxHere

Страну намеренно ведут к банкротству

Владимир Олейник отметил, что действия МВФ доводят страны, которые берут у них в долг, до банкротства. И Украина — не первый пример.

«Кто свяжется с МВФ, тот после будет нищий и голый», — отметил он.

С одной стороны, Фонд дает «дешевые» кредиты. Но с другой — навязывает условия, которые абсолютно не выгодны национальным интересам.

В пример он привел обычный кредит в банке — например, на машину. Человек приходит и берет деньги, банк лишь убеждается, что он сможет его выплатить. МВФ же указал бы, какого цвета и характеристик должна быть машина — изменить ничего нельзя, даже если не нравится. Можно только отказаться или согласиться.

«Еще один пример — в советское время давали пайки на предприятиях перед праздниками. В состав пайков входили вещи хорошие, например, вареная колбаса, салаты, и обязательно две-три банки консервы просроченной, которую есть нельзя — отправишься. И когда ты говоришь: „А можно без этого?“ отвечают: „Можно, но вы не получите [паек]. Хотите получить — берите с этим довеском“», — рассказал он.

Фото: PxHere

Такие условия МВФ — яд для любой страны, подчеркнул Владимир Олейник.

Они ведут Украину к банкротству осознанно, заявил он.

«Все, что надо, заберут, нанесут вред нашим отношениям. Зашли, беду принесли в дом, уйдут, оставят эту беду. И нам придется совместными усилиями — и России, и украинцам, — отстраивать, восстанавливать», — заключил политик.