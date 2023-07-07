Деньги 07 июля 2023, 17:27 💰 Греф назвал акции «Сбера» лучшим активом для вложения миллиона. Аналитики рассказали, так ли это Профессор института бизнеса Качалов: нельзя вкладывать все деньги только в один актив Unsplash

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Глава «Сбера» Герман Греф ответил на вопрос, куда российскому частному инвестору стоит вложить один миллион рублей. Он предложил покупать акции самого «Сбера». «360» узнал у аналитиков, насколько это удачный выбор.

Действительно ли акции «Сбера» — лучший актив?

Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом», рассказал «360», что «Сбер» — отличная акция, у которой устойчивые позиции на российском рынке. Тем не менее есть и другие привлекательные активы.

В моем портфеле акций «Сбера» нет. Я отдаю предпочтение «Лукойлу», «Татнефти», «Новатэку» и акциям золотодобывающих компаний. Дмитрий Голубовский

Как лучше инвестировать, имея один миллион рублей?

Профессор института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов призвал не складывать все яйца в одну корзину: стоит разбивать деньги на три части по разным сегментам.

Традиционно вкладывают в мелкие корпоративные объекты, приносящие стандартную прогнозируемую прибыль в 5-8% в год, и в высокорискованные варианты с большой прибылью. Игорь Качалов

В разговоре с «360» Качалов подтвердил, что «Сбер» — удачный бизнес-проект в России: в нем уникальная экосистема с разнородными и прибыльными инвестициями.

«Месяц назад Греф начал строительство большого микрорайона. Проект будет рентабельным для вкладов, потому что сделан по новейшим технологиям», — отметил эксперт.

Важные правила для инвестирования

Аналитики рекомендуют не инвестировать на эмоциях и предположениях. Прежде чем решиться вложить деньги, нужно изучить финансовую отчетность компании как минимум за пять лет: что происходило с ней, как менялся персонал и какие планы, объяснил Качалов.

Знакомьтесь с руководством компании

Внимательно изучите, кто занимает главенствующие позиции в компании, — это позволит оценить перспективы на вложение.

Уоррен Баффет, американский предприниматель, будучи мальчишкой, приезжал в офис потенциального места вложения в субботу и спрашивал у охраны, кто эти люди, которые находятся в выходной на работе. Он выбирал компании, где даже в нерабочие дни был персонал. Игорь Качалов

Во что лучше инвестировать?

По мнению Качалова, в России можно инвестировать практически во все, но есть исключения: ликеро-водочная промышленность, поскольку она будет сокращаться. В качестве альтернативы он предложил виноградные холдинги.

Профессор также спрогнозировал рост сельскохозяйственной сферы, несмотря на временные неудобства: в частности, мясная отрасль на сегодня — удачный выбор для вклада.