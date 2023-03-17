Деньги 17 марта 2023, 15:19 Главный рычаг экономики. Что такое ключевая ставка и как она работает Экономист Качалов: ставка более 8% считается запретительной для развития экономики РИА «Новости»

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Совет директоров Центробанка в четвертый раз оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В последний раз этот один из важнейших инструментов регулирования государственной экономики менялся в сентябре 2022 года: тогда показатель опустили с 8% до нынешних 7,5%. «360» рассказывает, что такое ключевая ставка и зачем она нужна.

Цена денег

Размер процентной ставки Банка России напрямую влияет на различные отрасли экономики и личные финансы жителей. Фактически это минимальный процент, под который коммерческие банки получают кредиты — потом их под собственные проценты раздают компаниям и заемщикам.

Как объяснил в разговоре с «360» профессор Института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов, по сути, это цена денег.

«Ключевая ставка — цена, по которой ЦБ продает деньги так называемым банкам второго уровня. То есть тому же Сбербанку, ВТБ, ВЭБ и так далее. В большинстве своем банки берут деньги у ЦБ, чтобы потом раздавать кредиты. Если ЦБ дает деньги под 7,5%, другие банки нам уже дают эти кредиты значительно дороже», — рассказал он.

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Чем ниже ставка, тем дешевле получаются деньги, а значит, и стоимость кредитов.

Кроме того, этот показатель влияет на ставки по депозитным счетам. Чем выше ключевая ставка, тем больше вкладчик получит, передав свои деньги в пользование банку.

Также ключевая ставка влияет на курс национальных валют. К примеру, при падении рубля к доллару регулятор повышает ставку, делая вклад в банке выгоднее, чем покупку валюты. Но это тут же сказывается на бизнесе, для которого кредиты становятся недоступными. При этом клиенты станут экономить, предпочитая отдавать деньги в банк под процент.

Если Центробанк начнет снижать ключевую ставку, это приведет к росту инфляции. Рубль становится дешевле, его доля на рынке увеличивается. В итоге инвесторы перекладывают деньги в другие валюты, чем еще сильнее снижают курс. Тогда ЦБ снова повышает ставку, делая покупку валюты невыгодной.

Таким образом регулятор контролирует экономическую ситуацию, на которую влияют еще различные внешние и внутренние факторы.

РИА «Новости»

Предельный размер

Как отметил Игорь Качалов, производство в любой стране может развиваться только при низкой ставке, которая составляет от 4 до 5%.

«Ставка более 8% считается запретительной для развития экономики. Потому что это очень дорогие деньги, и производственник не может позволить себе купить станки, нанять людей, построить завод, в конце концов. Он просто разорится», — объяснил эксперт.

РИА «Новости»

Как менялась ключевая ставка в 2022 году

На первом заседании после начала спецоперации на Украине Центробанк повысил ставку с 9,5 до 20%. Это стало самым высоким показателем за всю историю России.

На такой шаг регулятор пошел в условиях обвала рынков и введения санкций против банковского и коммерческого сектора, включая активы самого ЦБ.

Был риск, что россияне снимут все деньги со счетов. Это наводнило бы финансовый рынок рублями, произошла бы девальвация. То есть курс национальной валюты просто рухнул бы, а инфляция стала бы крайне значительной.

Высокая ставка продержалась почти месяц. Только в апреле 2022-го Банк России посчитал нужным начать снижение, когда ситуация в экономике стабилизировалась.