Что такое ключевая ставка и как она работает | 360°

Деньги 29 октября 2022, 02:26 Главный рычаг экономики. Центробанк при помощи ключевой ставки стабилизирует рынки Профессор Качалов назвал ключевую ставку Центорбанка ценой денег РИА "Новости"

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Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку без изменений на уровне в 7,5% годовых. По итогам прошлого заседания глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения близок к своему завершению. Она пояснила, что сейчас все зависит от внутренних и внешних факторов, а также от того, как будет развиваться ситуация с инфляцией. О том, что такое ключевая ставка и как она помогает регулировать экономику «360» обсудил с экономистами.

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Цена денег

Размер процентной ставки Банка России напрямую влияет на различные отрасли экономики и личные финансы простых людей. Фактически — это минимальный процент под который коммерческие банки получают кредиты, которые потом под собственные проценты раздают компаниям и заемщикам. Как пояснил «360» профессор института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов, по сути, это цена денег.

«Ключевая ставка — это цена, по которым ЦБ продает деньги так называемым банкам второго уровня. То есть, тому же Сбербанку, ВТБ, ВЭБ и так далее. В большинстве своем банки берут деньги у ЦБ, чтобы потом раздавать кредиты. Если ЦБ дает деньги под 7,5%, то другие банки нам уже дают эти кредиты значительно дороже», — заявил он.

Эксперт пояснил, что чем ниже ставка, тем дешевле получаются деньги, а значит и стоимость кредитов.

Кроме того, ключевая ставка влияет на ставки по депозитным счетам. Чем выше она выше, тем больше вкладчик получит, передав свои деньги в пользование банку.

Также ключевая ставка влияет на курс национальных валют. К примеру, при падении рубля по отношении к доллару, регулятор повышает ставку, делая вклад в банке выгоднее, чем покупку валюты. Но это тут же сказывается на бизнесе, для которых кредиты становятся недоступными. При этом клиенты стали экономить предпочитая отдавать деньги в банк под процент.

Если Центробанк начнет снижать ключевую ставку, то это приведет к росту инфляции. Рубль становится дешевле и его количество на рынке увеличивается. В итоге инвесторы перекладывают деньги в другие валюты, чем еще сильнее снижают курс рубля. Тогда ЦБ снова повышает ставку, делая покупку валюты невыгодной.

Таким образом Центробанк регулирует экономическую ситуацию, на которую влияют еще и различные внешние и внутренние факторы.

Предельный размер

Как отметил Игорь Качалов производство в любой стране мира может развиваться только при низкой ставке, которая составляет от 4% до 5%.

«Ставка более 8% считается запретительной для развития экономики. Потому что это очень дорогие деньги и производственник не может позволить себе купить станки, нанять людей, построить завод в конце-концов. Он просто разориться», — пояснил эксперт.

Качалов отметил, что по его прогнозу, к декабрю или январю можно ожидать нового снижения ключевой ставки до 5-6%. Это позволит компаниям взять кредиты для своего дальнейшего развития.

Непростой год

На первом заседании после начала специальной военной операции Центробанк повысил ставку с 9,5% до 20%. Это стало самым высоким показателем за всю историю России. На такой шаг регулятор пошел в условиях обвала рынков и введения санкций против банковского и коммерческого сектора, включая активы самого Центробанка.

В этих условиях россияне могли снять все деньги со счетов, что наводнило бы финансовый рынок рублями и произошла бы девальвация. То есть курс национальной валюты просто рухнул, а инфляция стала бы очень большой.

Высокая ставка продержалась почти месяц. Только в апреле регулятор, посчитал нужным начать снижение ставки, когда ситуация в экономике стабилизировалась. По последнему прогнозу Центробанка, инфляция по итогам года составит от 12 до 13%, а в следующем году снизится до 5 — 7%, пока не вернется к запланированному показателю в 4% в 2024 году.