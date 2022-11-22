Деньги 22 ноября 2022, 16:14 Верят инсайдам и создают эффект домино. Главные игроки современной биржи — роботы Аналитик Адамидов: псевдоинсайды из Telegram-каналов практически ненаказуемы freepik

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Еще Александр Дюма показал, как неверная биржевая информация может легко разорить человека. Сегодня главными инсайдерами стали СМИ и интернет — слушая их, человек делает выбор на свой страх и риск. Но солидные инвесторы перепоручили все роботам. Правда, выбор машин основывается на все тех же броских заголовках и стадном инстинкте.

Биржевая утка принесла прибыль

Американские СМИ заявили о готовящемся повышении добычи нефти на 500 тысяч баррелей. План окрестили «Предательство Путина»: как утверждали журналисты, Саудовская Аравия обсуждает подобный шаг с другими странами из ОПЕК+.

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Сразу после «сенсационной» публикации цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE опустилась ниже 83 долларов за баррель. Министру энергетики Саудовской Аравии принцу Абдул-Азизу ибн Салману Аль Сауду пришлось сделать официальное опровержение.

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После заявления принца котировки вернулись к показателю около 86 долларов за баррель. Однако на этой небольшой разнице кто-то успел неплохо заработать: средства массовой информации и соцсети способны эффективнее всех влиять на рынок.

Кадр из к/ф «Волк с Уолл-стрит» / YouTube

Все решают роботы

Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский подтвердил, что новостные заголовки могут сказываться на биржах. Сегодня торговые роботы сканируют массу источников информации, оценивают значимость текста и автоматически делают продажу или покупку.

«Дальше в таких случаях срабатывает эффект домино. Торговые роботы разные, и те, что запущены на новости, торгуют на новостях — посчитал заголовок и продал. Если таких оказалось достаточно много, они сдвигают цену, а потом включаются другие алгоритмы», — пояснил Голубовский в разговоре с «360».

Другой робот видит, что цена пошла вниз, — он фиксирует момент, оценивает его, решает, что началось какое-то сильное движение (даже не анализируя причины) и подключается к нему, продолжил аналитик. Получается положительная обратная связь: чем больше продают, тем больше продают.

Да, заголовки новостей могут вызывать движение на рынке. Особенно если с точки зрения анализа машин там был некий уровень, который выступал каким-то акционным барьером. Когда вышло опровержение, маятник, соответственно тому же механизму, качнулся в другую сторону Дмитрий Голубовский.

Голубовский отметил, что подобные события на рынке нефти происходят довольно часто. Поэтому люди давно не торгуют краткосрочно: более 90% сделок совершают машины.

Кадр из к/ф «Уолл-стрит. Деньги не спят» / YouTube

Новая форма старого «развода»

Независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов в разговоре с «360» напомнил, что еще Александр Дюма в «Графе Монте-Кристо» писал, как герой отправил фальшивую телеграмму и спровоцировал панику на рынках.

Неважно, The Wall Street Journal это публикует, Bloomberg (который, кстати говоря, тоже очень любит непроверенные новости) или это пишут Telegram-каналы и соцсети. Тут просто психология людей: они доверяют источнику, с которым был позитивный опыт Дмитрий Адамидов.

По словам Адамидова, для доверия человеку достаточно, чтобы акции или облигации, которые он купил по рекомендации, выросли в цене и при продаже принесли прибыль. Но, как и в любой мошеннической схеме, это работает по принципу «два раза выиграешь, третий проиграешь».

«Явление старое, просто соцсеть тут новая форма. К автору возникает доверие, у него есть определенная харизма. И за ним начинают следовать люди, потому что не у всех есть время, желание и возможности анализировать ситуацию самостоятельно», — объяснил эксперт.

Кадр из к/ф «Уолл-стрит» / YouTube

Профи тоже человек

Считается, что информация в Telegram-каналах больше влияет на решения непрофессионалов. Адамидов уточнил, что профи обычно работают по правилам, но все равно остаются людьми и тоже могут «начудить» как частный инвестор. Просто их потери чуть меньше.

«Профессионал точно так же может быть введен в заблуждение. Например, очень много профессиональных инвесторов набрали криптовалюты и сильно на этом потеряли. Профи тоже человек: где-то опыт спасает, а где-то подает ложные сигналы», — сказал эксперт.

Играет роль и «ошибка выжившего»: человек заработал на неочевидной ситуации и потом считает, что ему в следующий раз тоже повезет. Иногда просто не хватает времени для правильной оценки ситуации, когда решение нужно принимать очень быстро.

РИА «Новости»

Мошенники работают одинаково

Нельзя однозначно сказать, что все Telegram-боты, дающие советы по ценным бумагам, непременно мошенники или действительно ценные помощники, предупредил Адамидов. Бывают боты, которые собирают заявки для эмитентов или банков.

«Центробанк достаточно активно мониторит эту ситуацию. Он, правда, не имеет права запрещать боты, но достаточно неплохо вычисляет какие-то мошеннические истории. Другое дело, что у ЦБ не всегда есть инструменты для оперативного вмешательства», — подчеркнул эксперт.

Любой человек, который достаточно давно торгует на рынке и пару раз сталкивался с мошенниками, в состоянии их отличить, отметил собеседник «360». Все работают по похожей схеме, поэтому нечистых на руку «специалистов» заметить нетрудно.

РИА «Новости»

Инсайдерам пока ничего не грозит

Псевдоинсайды, которые публикуют в Telegram-каналах и соцсетях, практически ненаказуемы. Адамидов уточнил, что одно время некоторые бывшие крупные чиновники вообще не стеснялись своей инсайдерской деятельности.

Пока борьба с инсайдерами у нас не очень развита. Плюс в самом регуляторе это частая история: торговля на инсайде не считается чем-то особенным. Зачастую сами контролирующие и регулирующие органы этим страдают, как, собственно, и в США Дмитрий Адамидов.

Обычно все действия против инсайдеров достаточно формальны — например, ЦБ вправе запретить им доступ к рынку. Уголовные дела можно пересчитать по пальцам, и то лишь в тех случаях, если было крупное мошенничество.

«Ужесточение будет только в ситуации типа банкротства американской энергетической компании Enron, когда пострадает много инвесторов, это спровоцирует сильный общественный резонанс, но не будет связано с лицами, близкими к власти», — подытожил Адамидов.