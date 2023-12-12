Деньги 12 декабря 2023, 19:37 Газпромбанк открыл первый иммерсивный офис нового формата в Москве Пресс-служба Газпромбанка

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Первый иммерсивный офис Газпромбанка открылся в Москве на улице Русаковская. В основу концепции нового формата легло увеличение клиентского пространства, а также идея задействовать пять чувств — от осязания до слуха.

Торжественная церемония открытия отделения состоялась 11 декабря. В мероприятии приняли участие первые лица Газпромбанка, а также амбассадоры кредитной организации — Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

«Офис нового формата является логичным продолжением развития офлайн-обслуживания Газпромбанка. Мы уверены, что наступила эра новых технологий, где комфорт начинается с выбора», — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Пресс-служба Газпромбанка

Главной целью трансформации стало создание атмосферы комфорта для клиентов. Одна из основных особенностей нового офиса — много свободного пространства и полностью безбарьерная зона обслуживания. Для работы с клиентами используют более 70% помещения.

Каждый посетитель офиса нового формата может выбрать удобное место для встречи с сотрудником, чтобы оформить продукт или получить какой-либо сервис. Такое отделение можно назвать не просто офисом банка, а маркетплейсом предложений партнеров кредитной организации. Раньше такой инновационный и персонализированный подход к каждому клиенту предлагали только в сегменте premium-banking.

Пресс-служба Газпромбанка

Интерьер офиса разработали российские дизайнеры. В помещении есть детский уголок, кофе-пойнт и зарядки для телефонов. Посетители почувствуют приятные ароматы, разработанные специально для Газпромбанка, и услышат спокойную музыку.

«Мы подбирали музыкальное сопровождение и тестировали на наших клиентах. Оно будет играть в каждом таком офисе», — рассказал первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович.

Обслуживание в офисах нового формата преимущественно безбумажное. С помощью специальных информационных панелей, QR-кодов и простой электронной подписи клиенты могут сами найти нужный продукт или услугу и быстро их оформить.

«Если клиент хочет, чтобы ему распечатали тот или иной договор — могут распечатать. Базово мы будем отправлять подписанные документы на электронную почту. Все подписание происходит в защищенной зоне мобильного банка через простую электронную подпись», — пояснил Алексей Попович.

Пресс-служба Газпромбанка

По данным Газпромбанка, более 80% клиентов обслуживаются в цифровом формате. В будущем компания планирует практически полностью перейти на безбумажный формат, но отделений меньше не станет.

«Клиентский поток в офисы не снижается, потому что клиентам важно общение. Возможность сделать офлайн-общение приятным, позитивным, быстрым и оптимальным не только для клиента, но и для сотрудника — это очень важно», — обратила внимание исполнительный вице-президент Газпромбанка Полина Сивакова.

Пресс-служба Газпромбанка

В 2024 году Газпромбанк откроет более 30 таких отделений в 14 городах России. Помимо этого, в стране появятся 50 микроофисов нового формата, что позволит увеличить покрытие в городах присутствия. В этих отделениях клиентам будут доступны все продукты Газпромбанка.

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