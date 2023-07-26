Эксклюзив 26 июля 2023, 15:18 Финансовый аналитик объяснил временные ограничения вывода средств в «Киви банке» Экономист Беляев: «Киви банк» ограничил вывод средств из-за возможных махинаций с деньгами Автор: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

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«Киви Банк» временно и частично ограничил вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за претензий Центробанка к отчетности. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «360» заявил, что кошельки и карты Qiwi пользовались популярностью не только у обычных людей, но и мошенников.

«Киви Банком», отметил эксперт, пользовались в значительной мере люди, которые приезжали в Россию из стран ближнего зарубежья.

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«Но почему Центральный банк насторожился и вынужден был принять такие меры? Потому что, к сожалению, вот эти прогрессивные и удобные средства платежей и переводов очень часто использовались во всякого рода схемах работы с деньгами, которые находились за пределами правового поля.

То есть они были удобны не только людям, но и тем, кто их использовал для своих неблаговидных целей, если не сказать махинации, в финансовой сфере», — заявил спикер.

Нужно воспринимать все спокойно

Центральный банк был вынужден ввести ограничения. По мнению эксперта, для начала мегарегулятор разберется в ситуации, выработает меры противодействия, но может и ввести мораторий и запрет на пользование этой сетью надолго.

«Удобство людей и противоправные действия, к сожалению, очень часто совпадают, а мы как государство и как контролирующие органы не можем допустить, чтобы у нас, используя дырки в законодательстве, какие-то недоработки или какие-то еще другие схемы, совершались противоправные действия», — сказал Беляев.

Финансовый аналитик подчеркнул, что особенно в нынешней ситуации платежи могут использоваться не только для неправовых действий, но и для нарушения экономической безопасности страны.

«Так что тут контроль нужен. Это надо воспринимать совершенно спокойно и с пониманием», — заключил он.