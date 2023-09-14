Деньги 14 сентября 2023, 19:00 Финансовая грамотность. Россияне стали больше знать об экономии и ипотеке Уровень финансовой грамотности россиян повысился за два года Pressfoto / Freepik

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Уровень финансовой грамотности россиян, в том числе в жилищной сфере, продолжает расти. Согласно соцопросам, контролируют расходы, ведут семейный бюджет и делают сбережения порядка 58% жителей страны. Тему знаний об экономии, ипотеке и других аспектах обсудили на стратегической сессии госкомпании Дом.РФ в преддверии Московского финансового форума.

«Сейчас по аналогии последних двух лет мы можем точно сказать, что финансовые знания у граждан выросли. Они точно понимают, сколько средств им надо для проживания, что нужно все планировать, и как правильно выбирать финансовые инструменты», — рассказала начальник отдела методологии финансовой грамотности Банка России Наталия Клейменова.

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Свежий взгляд

Специалисты поставили цель предложить новую стратегию повышения финансовой грамотности и культуры до 2030 года. В разработке примут участие не только все профильные ведомства, но и учащиеся ведущих финансовых вузов страны.

«Сегодня государство и ведущие институты развития проводят системную работу в сфере развития финансовой грамотности в жилищной сфере. Мы видим, что уровень знаний о ключевых мерах поддержки заметно вырос — более 60% граждан знают о льготной ипотеке, растет информированность и о более адресных госпрограммах. Работа продолжается, и мы планируем отобрать лучшие методики и предложения по формированию финансовой культуры в молодежной среде, чтобы включить в стратегию», — отметил заместитель генерального директора Дом.РФ Алексей Ниденс.

На стратегической сессии будущие финансисты обсудили информирование молодежи через геймификацию и соцсети, а также создание новых сервисов и приложений для анализа рынка. Лучшие идеи студентов представят на Московском финансовом форуме.

«Для нас очень важен переход от финансовой грамотности к финансовой культуре, который характеризуется не просто наличием у людей каких-то знаний, но и формованием новых правильных паттернов их финансового поведения», — отметил руководитель отдела мониторинга департамента финансовой политики Минфина России Дмитрий Фролов.

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Сэкономить при покупке жилья

Получить выгоду в 2023 году можно, например, при покупке квартиры. Для этого государство предлагает множество программ льготной ипотеки. Россиянам остается только разобраться, какая из них подходит в конкретном случае. Сделать это можно с помощью сайта «Спроси.дом.рф». На ресурсе разобрали более 600 жизненных вопросов, связанных с владением, покупкой или арендой жилья.

«У нас есть сайт, который ежемесячно посещают более миллиона уникальных пользователей и там получают полезную необходимую информацию практически по всем вопросам, которые могут возникать при улучшении жилищных условий. У нас есть бесплатная горячая линия, которая консультирует 24/7. Ежемесячно там проводят более 60 тысяч таких консультаций», — сообщил директор консультационного центра Дом.РФ Михаил Ковалев.

Благодаря этим мерам более 60% жителей страны узнали о льготной ипотеке. Кроме того, продолжает расти информированность россиян о более адресных программах.