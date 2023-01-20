Эксклюзив 20 января 2023, 16:56 Европа выбирает бесчестие. При передаче российских активов Украине ее имидж пострадает Аналитик Гуреев: имидж европейцев пострадает при передаче российских активов Украине РИА «Новости»

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Европейские политики имеют возможность распоряжаться российскими активами, но по сути это воровство. Если американцы и их союзники передадут средства Украине, их имидж пострадает. Но они настолько не хотят проигрывать, что готовы себя обесчестить. Таким мнением с «360» поделился аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

Далее — прямая речь.

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Пострадает имидж

Вокруг российских активов, хранящихся за рубежом, в европейском сообществе ходит огромное количество слухов и, в общем-то, споров о том, как правильно этими деньгами распорядиться. С одной стороны, у европейских политиков есть возможность технически распоряжаться этими деньгами так, как они захотят. Буквально они их украли, уж будем называть вещи своими именами. И, в общем-то, [европейские политики] могут поставить их куда захотят. Вот в конкретном случае решили, что отдадут украинцам.

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Но с другой стороны, европейские политики испытывают большую проблему в первую очередь с имиджевой составляющей. Потому что если взять и отдать эти деньги украинцам, то другие участники международного процесса увидят проблему в том, что… Вклады, которые хранились в европейских и американских банках, не закреплены никак. И уже какие-нибудь азиатские или южноамериканские страны 33 раза подумают, прежде чем вложить активы в европейские банки. А европейцы отлично это понимают, поэтому разговоры об этой передаче идут уже год. И пока, в общем-то, активно этот вопрос не поднимался, чтобы вот взять и забрать, — просто заморозили. Ну вот, трогать не будут.

Европейцы выбирают обесчеститься

Но сейчас этот вопрос начал активно подниматься. И уже решение о размораживании этих активов встает все более остро. И планы на передачу Украине уже не кажутся такими фантастическими. В общем-то, сегодня мы видим то, что европейцы и в первую очередь украинская экономика начинают испытывать явный дефицит. Средств становится все меньше, а конфликт сжирает все больше и больше как украинских, так и европейских ресурсов. Поэтому в вопросе о том, проиграть либо обесчеститься, европейцы выбирают обесчеститься.

Ну что ж, это их выбор, мы можем за них порадоваться, что вся европейская банковская система, которая строилась на авторитете, на надежных ладах, завтра будет уничтожена. Поэтому европейцы молодцы — сами себе помогли, заложили сами под собой такую долгосрочную мину, которая может взорваться уже сразу после этих интересных действий.

Урок доверия

Что же до вопросов Российской Федерации, то, конечно же, это наши деньги, конечно же, не очень приятно. О том, что довольно большие суммы просто будут растворены в пространстве, скажем, что вклады российского государства буквально завтра же в прямом смысле этого слова исчезнут. Ну что ж, это будет определенным уроком для нас и для будущих поколений о том, насколько европейцы являются союзниками российского государства. И насколько надежно вкладываться в какую-нибудь другую экономику, в какие-нибудь другие банки, кроме как в свои.