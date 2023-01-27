Деньги 27 января 2023, 15:55 «Фактически объявление войны». Европа получит горячий ответ, если решится обворовать Россию Экономист Корнеев: изъятие российских активов может обрушить доллар и евро РИА «Новости»

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В ЕС никак не могут придумать, как конфисковать российские активы, которые они заморозили еще в прошлом году. «360» выяснил, что удерживает европейских чиновников от прямого грабежа и каким может быть ответ Москвы.

Может плохо кончиться

Разговоры о конфискации российских активов в Европе идут давно: там ищут «законные» основания для изъятия средств, но пока не нашли способа лучше, чем просто «временно заимствовать» 33,8 миллиарда евро и направить их на «восстановление Украины». Такое предложение прозвучало от юридической службы Евросоюза. Правда, этот вариант предполагает последующий возврат средств России.

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Но еврочиновникам хочется получить легальные основания для полной и безвозвратной конфискации. Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев объяснил «360», почему ЕС так важно соблюсти видимость законности в этом вопросе и зачем там тянут с изъятием наших активов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен / РИА «Новости»

«Они боятся прибрать к рукам наши деньги ровно потому, что понимают: как только они это сделают каким бы то ни было способом, для всех остальных в мире будет ясно, что теперь любые деньги любой страны — законная добыча тех государств, где они находятся», — сказал он.

По словам экономиста, подобное решение станет миной замедленного действия, которая может обрушить всю мировую финансовую систему. Сейчас доллар и евро держатся как раз на том, что множество стран и компаний хранят свои активы в облигациях западных стран.

«А если произойдет такая конфискация, то просто все побегут. Уже и сейчас бегут — одно обсуждение таких мер напрягает: страны потихоньку снижают свои резервы в долларах и евро», — заметил аналитик.

Все понимают, что это может плохо кончиться для каждой стороны: ведь если ограбят Россию, у которой огромный военный потенциал, то деньги других стран могут забрать вообще в одночасье. Предлог найти нетрудно.

«Эстонский эксперимент» и другие способы

Никаких законных оснований для изъятия средств суверенного государства нет и быть не может, заверил Корнеев.

«Можно осудить физические лица, которые проводят какие-то „незаконные“ операции и так далее. А государство — нет. В этом смысл суверенности», — напомнил собеседник «360».

РИА «Новости»

Получается, нельзя просто так взять и конфисковать российские деньги. Или можно? Ведь именно это предлагают в Эстонии: взять и забрать все на полулегальных основаниях. Еврокомиссия недавно даже одобрила рвение прибалтов.

«План Эстонии может опираться только на какой-то новый закон, согласно которому можно изымать такие средства», — предположил аналитик.

Но тут возникает другая проблема. Нельзя принять закон, по которому можно изымать активы, приобретенные до момента введения новых норм. Ведь по общему правилу закон обратной силы не имеет.

Другой способ, который активно обсуждают в ЕС, — попробовать использовать замороженные российские деньги для получения прибыли. А потом направить Украине эту маржу. Однако и тут не все гладко.

А если будет убыток? Кто будет покрывать? Если рынки, например, упадут на 50%, то 150 миллиардов должен будет отдать тот, кто взялся за управление активами. Найдут они такого управляющего? Валерий Корнеев

Деньги счет любят

Еще одна проблема — в ЕС до конца не знают, сколько денег Россия держит у них и в каких инструментах.

«Дело в том, что это достаточно закрытая информация, ею обладает ограниченный круг лиц. Это председатель нашего ЦБ, руководитель Минфина и еще несколько человек», — уточнил Корнеев.

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Из тех 300 миллиардов евро, которые Запад арестовал, никто не может сказать, где находятся 200 миллиардов.

«Они вроде бы слышали, что по балансам Центробанка России должно быть 300 миллиардов резервов, а вот где они — сказать сложнее», — отметил аналитик.

Чтобы арестовать деньги, надо по каждой конкретной бумаге и активу отправить тому или иному банку указание. И с этим у еврочиновников загвоздка.

Око за око

Корнеев напомнил, что в российском Минфине уже называли подобные действия ЕС «финансовой ядерной бомбой».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что в случае незаконного присвоения российских активов в ЕС, есть способы, чтобы ответить достойно и адекватно. По его словам, в России остаются заблокированными средства недружественных стран примерно на ту же сумму, что и наши замороженные золотовалютные резервы.

«Мы вынуждены будем ответить в стиле „око за око“. Используем их активы по своему усмотрению, будем считать своими. Во-вторых, это будет фактически прямым объявлением войны. Это незаконные действия, покушение на имущество России. И тут могут быть не только зеркальные, но и „горячие“ ответы — той же Эстонии, например», — подытожил Аксаков.