Деньги 27 июня 2023, 23:02 Энергетика на грани. Ошибки управленцев оставили без света половину Ленобласти Энергетик Фролов заявил, что электросетям нужна централизация и меньше посредников Freepik

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Крупнейшей энергосетевой компании Ленинградской области грозит банкротство. Без подключения к электричеству остались жилые дома, школы и поликлиники. Оказалось, что из-за заниженных тарифов энергетики остались без прибыли и в долгах.

Ленобласть осталась без света

ЛОЭСК — Ленинградская областная энергосетевая компания — оказалась на грани банкротства. По оценкам энергетиков, за пять лет общий объем недофинансирования составил более 14 миллиардов рублей, сообщила «Фонтанка».

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Сорвано подключение к сетям 32 социально значимых объектов. В числе прочего это жилые комплексы, школы в Гатчине и Мурине, поликлиники в Выборге и Кировске. Также у ЛОЭСК есть обязательства на подключение сотен других объектов, в том числе и жилого фонда.

Для завершения работ необходимы 786 миллионов рублей, тогда как у компании есть только 62 миллиона. Хотя в ЛОЭСК на 20% сократили затраты и на 30% расходы управленческого звена, для стабилизации ситуации этого оказалось недостаточно.

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Акционеры не спешат помогать

ЛОЭСК — одна из крупнейших элекросетевых компаний в стране и вторая по величине распределительная сетевая компания на территории Ленинградской области после «Ленэнерго». Компания обеспечивает около 150 населенных пунктов региона.

Гендиректор ЛОЭСК Андрей Демин заявил, что причина кризиса — в действиях комитета по тарифам Ленобласти. Они неверно оценили объем средств, необходимых для хозяйственной и инвестиционной деятельности компании, написал сайт 47news.

Попросту говоря, слишком низкие тарифы и неправильное распределение средств привели к огромному недофинансированию. Последние два года владельцы ЛОЭСК из своих денег перечислили почти три миллиарда на налоги и зарплаты. Но эта практика себя исчерпала.

После банкротства сокращение персонала ЛОЭСК будет неизбежно. Это закономерно скажется на надежности сетей и числе аварий, особенно зимой. Компания надеется, что Ленобласть, которая имеет почти 25% акций компании, поможет выйти из кризиса.

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский сообщил, что «было принято решение проработать вопрос». На это уйдет примерно неделя. Все это время и школа в Мурине, и другие «подвисшие объекты» будут оставаться без света.

«Уверен, что все достроится и подключится», — сказал Барановский.

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Долгая история споров

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с «360» пояснил, что проблемы с тепло- и электроснабжением Санкт-Петербурга и Ленинградской области имеют многолетнюю историю.

«Это многолетняя история споров как с местными властями, так и с представителями энергетиков о необходимости перемен в отрасли. Если сейчас дело действительно настолько серьезно, что дойдет до банкротства, то, судя по всему, необходима будет дальнейшая централизация», — сказал Фролов.

Он добавил, что также нужно будет снизить количество передаточных звеньев между производителем и потребителем электрической энергии.

РИА «Новости»

Нужны учет и контроль

По словам эксперта, у ЛОЭСК много накопленных проблем, в том числе и с оплатой за свои услуги. Снижение тарифов, безусловно, радовало население, но это не помогало найти средства на запланированные ремонты и модернизацию.

«Проблемы накапливались годами. Они связаны с распределением денежных средств, с противоречиями, которые возникали между участниками рынка и руководством субъекта федерации в центрах ответственности за те или иные действия на энерго- и теплоснабжающих рынках», — сказал Фролов.

Он пояснил, что в итоге «мы имеем то, что имеем»: износ инфраструктуры и нерешенные проблемы, над которыми придется работать. Это часть процессов, которые уже прошли в Москве и характерны для всей страны.

Сначала нашу энергосистему раздробили, а потом, как это ни неудивительно для кого-то, происходит централизация, консолидация и объединение различных элементов в руках других единых центров ответственности. Александр Фролов

Эксперт подчеркнул: необходимо, чтобы ответственные лица извлекли из происходящего уроки, касающиеся сбора и — главное — распределения средств. Так получится избежать ситуаций, когда деньги, собранные в пользу энергетических компаний, распределяются на какие-то более актуальные, по версии местных властей, нужды.

«Поэтому нужно присмотреться к сложившемуся положению и сказать словами классика, именем которого когда-то был назван этот город: „Учет и контроль, учет и контроль!“», — подытожил Фролов.