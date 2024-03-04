Эксклюзив 04 марта 2024, 13:41 «Размер имеет значение». Эксперт назвал три фактора ухода банков с российского рынка Финансовый эксперт Бархота подтвердил возможный уход части банков с рынка РИА «Новости»

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Существует несколько факторов прекращения работы части банков в России. Об этом «360» рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Факторы прекращения работы банков

По данным агентства «Эксперт РА», банковский сектор в России в 2024 году может лишиться 15 кредитных организаций. Это связано в том числе с отзывом лицензий.

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«Я, естественно, во многом схож с мнением „Эксперт РА“, потому что, действительно, они смотрят не только, насколько я понимаю, отзыв лицензии, но еще и сделки слияния, когда два банка интегрируются, и получается один», — рассказал Бархота.

Он объяснил, что на период адаптации экономики к санкционному давлению в России действовали гибкие подходы, которые позволяли банкам приспособиться к ограничениям. Это длилось почти два года, и кредитные организации должны были адаптироваться.

Если же они не адаптировались в текущий период, то, безусловно, банк останется нежизнеспособным. Фактически он будет продан другому акционеру. Андрей Бархота эксперт финансового рынка

Pxhere

При этом часто банки не занимаются кредитованием, используя другие модели. Например, транзит ликвидности в интересах клиентов, в том числе легализация доходов, полученных преступных путем. В этом случае Банк России действительно отзывает лицензии.

«Это первый фактор. Второй фактор связан с тем, что у нас сейчас период высоких процентных ставок. Ключевая ставка 16%, доходность облигаций федерального займа приблизительно на таком же уровне, ну, чуть пониже. Но, тем не менее, в этой ситуации резко снижается спрос на кредиты», — добавил специалист.

В сложившейся ситуации многим банкам придется довольно тяжело: когда кредитный портфель замедляется, опережающими темпами назревает просроченная задолженность. Это требует повышения издержек, в том числе капитала на формирование резервов.

«Не у всех банков есть эта капитальная база, и в этой связи банки будут на некоем распутье: либо сливаться с другими более крупными, более серьезными, масштабными игроками, либо продавать [активы] какому-то другому акционеру. Либо до конца амортизировать кредитный портфель и сдавать лицензию. Собственно, второй фактор», — объяснил Бархота.

Pxhere

Сейчас выживут банки с запасом по капиталу, а также учреждения, имеющие определенные кредитный рейтинг. Акционеры тоже имеют значение, так как они должны быть готовы поддержать банк материально.

«Третий фактор связан с тем, что, действительно, размер имеет значение. <…> Эти три фактора обуславливают уход с рынка части банков. Причем этот уход может быть по части отзыва лицензии, во-первых, а во-вторых, это может быть слияние и поглощение: более крупные игроки будут покупать меньшие по масштабу. И возможно, еще какие-то варианты, связанные, например, с частью банков <…> которые могут просто амортизировать портфель, не выдавать новых кредитов, старые будут гаситься, и, в конце концов, сами добровольно сдадут лицензию», — заключил эксперт.

Что будет с вкладчиками

Если говорить про отзывы лицензии, то уже 20 лет в России действует система страхования вкладов.

«В этом смысле все защищено, и на волне вот этих отзывов лицензии интересы вкладчиков нисколько не пострадают <…>. Если говорить про крупные вклады, многомиллионные, во-первых, это очень маленькая доля клиентов, которая обладает такими средствами. А во-вторых, конечно, они стараются как-то диверсифицировать свои вложения», — добавил Бархота.

В большинстве случаев, если говорить о банках, работающих с рыночным сегментов вкладчиков, все компенсируется. Поэтому здесь опасаться нечего. Если у человека сумма вклада выше страхового возмещения, а также если известно о риске лишения лицензии, лучше перейти в другой банк.

Если вы приверженец вкладов, если сумма больше даже двух миллионов, рекомендуется как минимум на три банка разбить в плане того, что работать с несколькими банками. Что называется, «хранить яйца в разных корзинах». Андрей Бархота эксперт финансового рынка

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Что произойдет с кредитами

Многие иллюзорно считают, что при исчезновении банка кредитные обязательства тоже автоматически пропадают, рассказал Бархота. На самом деле это не так.

«Этот кредитный портфель переходит на сервисное обслуживание в другие кредитные организации, и клиент должен продолжать его обслуживать, безусловно, до полного погашения», — объяснил эксперт.

По его словам, если клиент гасил кредит в отделении банка Х или через его мобильное приложение, то при исчезновении этой организации будет другой банк Y для погашения кредита на тех же условиях. В этом плане все отлажено, резюмировал Бархота.