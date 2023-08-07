Деньги 07 августа 2023, 17:25 Экономия при покупке жилья стала темой недели финансовой грамотности в Москве Пресс-служба Департамента финансов города Москвы

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Неделя финансовой грамотности впервые проходит в рамках Московского урбанистического форума. Одними из главных тем стали накопление первого взноса на ипотеку и экономия при покупке жилья.

Участники недели финансовой грамотности обсуждают, для чего на самом деле нужна финансовая подушка, как ее накопить, как контролировать экстренные расходы и многое другое. Цель проекта — привить россиянам полезные денежные привычки с помощью людей и роботов. Посетители МУФ могут самостоятельно пройти финансовый чекап и узнать, на что они тратятся больше всего и действительно ли эти расходы необходимы.

У москвичей, согласно последним исследованиям, достаточно высокий уровень финансовых знаний. Но есть также и проблематичные точки: это трансформирование финансовых знаний в финансовые навыки и установки. Над этим мы как раз и работаем. Ольга Лукачева руководитель столичного центра финансовой грамотности

Пресс-служба Департамента финансов города Москвы

На форуме учат не только считать деньги, но и грамотно их вкладывать. В рамках финансовой недели можно разобраться в тонкостях ипотеки и госпрограмм для покупки жилья. Эти важные темы тесно связаны с финансовой грамотностью.

Жилищный вопрос волнует 80% россиян. Лайфхаками для тех, кто задумался о покупке недвижимости в ипотеку, делятся в «ДОМ.РФ». Директор консультационного центра организации Михаил Ковалев расскажет, стоит ли пользоваться господдержкой, поможет ли она сэкономить и всем ли доступна.

«ДОМ.РФ» на системной основе занимается работой по повышению уровня финансовой грамотности в жилищной сфере. Для нас важно, чтобы люди максимально осознанно подходили к вопросу приобретения недвижимости. То есть мы хотим, чтобы они знали, какие меры поддержки существуют, чтобы они умели ими пользоваться, чтобы они обладали необходимым минимумом знаний о ведении семейного бюджета, о правильном планировании, о постановке такой финансовой цели, как улучшение жилищных условий. Михаил Ковалев директор консультационного центра «ДОМ.РФ»

Пресс-служба Департамента финансов города Москвы

Сегодня ипотека — один из самых популярных способов покупки жилья в России. Чтобы сэкономить, приобретая недвижимость с использованием средств банка, в первую очередь необходимо найти оптимальный кредитный продукт с самой низкой ставкой. Также нужно выбрать подходящий срок кредитования и размер ежемесячного платежа.

Заемщики могут воспользоваться как федеральными, так и региональными мерами поддержки, позволяющими покрыть до 40% расходов по кредиту. В некоторых случаях семьи полностью решали жилищный вопрос и расплачивались с задолженностью в течение нескольких месяцев благодаря госпрограммам.

Пресс-служба Департамента финансов города Москвы

Для разных категорий россиян предлагают разные меры поддержки. В список таких программ входят «Льготная ипотека», «Семейная ипотека», «ИT-ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Сельская ипотека».

Кроме того, заемщики могут гасить кредит на жилье досрочно. Чаще всего россияне используют для этих целей материнский капитал, который также можно использовать для первоначального взноса. В 2022 году маткапитал за первого ребенка составил 524 тысячи рублей, а за второго — 693 тысячи.

Пресс-служба Департамента финансов города Москвы

Еще одна мера поддержки действует для многодетных семей, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился третий или последующий ребенок. Они могут получить от государства до 450 тысяч рублей на погашение кредита.

Сэкономить при покупке жилья помогают налоговые вычеты. При покупке квартиры в ипотеку человек имеет право на два вида вычетов: имущественный и с процентов по кредиту. Благодаря этому на погашение задолженности можно направить до 1,3 миллиона рублей.

Пресс-служба Департамента финансов города Москвы

Также для россиян предусмотрена возможность рефинансирования действующей ипотеки. Это позволяет переоформить кредит на более выгодных условиях. Для этого доступна госпрограмма «Семейная ипотека».

Закрепить теорию можно в рамках Московского урбанистического форума на мастер-классах «ДОМ.РФ». Всего в программе мероприятия более 70 активностей. Финансовая неделя проходит в «Зарядье» и продлится до 11 августа.