Эксклюзив 23 ноября 2023, 13:24 Доля нефтегазовых доходов бюджета упала до минимума за 16 лет. Почему это произошло Эксперт Фролов объяснил причины сокращения доли нефтегазовых доходов в бюджете РИА «Новости»

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Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам трех кварталов 2023 года упала до минимума за 16 лет и составила немногим более 28% всех поступлений. В абсолютном выражении доходы снизились в полтора раза — до 5,58 триллиона рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Счетной палаты. Причины падения в беседе с «360» объяснил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Нефтегазовые доходы. Что это и от чего зависят

«Нефтегазовые доходы России — это набор специфических, нефтегазовых налогов, основную их часть обеспечивает НДПИ на нефть. Есть и НДПИ на газ, НДПИ на газовый конденсат, а также вывозные таможенные пошлины на нефть, нефтепродукты и газ», — напомнил эксперт.

НДПИ на нефть представляет крупнейший налог, обеспечивающий до двух третей всех нефтегазовых поступлений. Зависит он от ряда показателей, главные из которых, как уточнил Фролов, — цена нефти марки Urals и курс национальной валюты. И если с последним вопросов никаких нет, то с ценой нефти этой марки не все так просто и однозначно.

РИА «Новости»

«Налоговый кодекс России требует, чтобы цены нефти марки Urals высчитывали в долларах на рыках Роттердама и Средиземноморья, а если еще точнее, то высчитывали среднюю цену за месяц в Роттердаме и порту Аугуста на Сицилии», — указал специалист.

Но в силу того, что с 5 декабря 2022 года Россия не поставляет ничего ни в порт Аугуста, ни в порт Роттердама, придумали методику подсчета соответствующей цены — какой она была бы на этих рынках при соблюдении ряда условий, пояснил Фролов. И в течение года этот условный показатель цены значительно менялся.

«При том, что если бы в наших нефтегазовых налогах была прописана не нефть марки Urals, а скажем нефть ВСТО (ESPO), которая прокачивается по соответствующему нефтепроводу, наши нефтегазовые поступления были бы гораздо выше, но законодательство требует считать только по нефти марки Urals», — подчеркнул собеседник «360».

РИА «Новости»

Сказалось не только падение цен на нефть марки Urals

Нефтегазовые доходы, по его оценке, упали из-за не только снижения цены нефти марки Urals, но и так же из-за уменьшения средних цен на нефть, которые наблюдались в 2023 году относительно 2022 года.

«В 2022 году собрали порядка 11,5 триллиона рублей нефтегазовых доходов, в 23-м году ожидалось собрать порядка 8,9 триллиона. При этом Счетная палата отмечает меньший уровень нефтегазовых доходов, но тут надо сказать спасибо курсу национальной валюты, потому что он влияет не только на налоговые поступления, но и на налоговые вычеты», — указал Фролов.

Размер налогового вычета, как уточнил эксперт, зависит от биржевых котировок бензина, дизельного топлива в Роттердаме. И что интересно — когда курс национальной валюты проседает относительно доллара, не только бюджетные поступления растут, но как ни удивительно, растут и налоговые вычеты, добавил он.

РИА «Новости»

«Замечу, что в 2022 году анонсировали увеличение налоговой нагрузки на газовую отрасль, с „Газпрома“ например для частичной компенсации ожидавшегося вполне справедливо падения добычи и поставок за рубеж — ежемесячно было решено собирать дополнительно по 50 миллиардов рублей, что дает нам некислую сумму — 600 миллиардов по итогам всего 2023 года», — напомнил Фролов.

По мнению эксперта, в нынешней ситуации не совсем справедливо апеллировать к падению доходов, опираясь на падение уровня поставок, потому что частично падение уровня поставок все же компенсировали дополнительным увеличением налоговой нагрузки.

РИА «Новости»

«В значительной степени падение [нефтегазовых доходов] связано с падением цен, но если мы берем начало четвертого квартала, то мы увидим резкий рост нефтегазовых поступлений, которые сопоставимы по НДПИ на нефть с суммарным поступлением этого налога за всю весну», — добавил собеседник «360».

Отдельно Фролов отметил отсутствие одного из крупных налоговых вычетов на тот момент, что так же отразилось на налоговых поступлениях.

Оценка Счетной палаты

По мнению аудиторов СП, на снижение нефтегазовых доходов бюджета по итогам трех кварталов 2023 года сказался ряд факторов. В частности, речь идет о сборах НДПИ на нефть и газ, которые составляют основную часть нефтегазовых доходов, уточнил РБК.

Они сократились на 1,45 триллиона рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до уровня в 6,21 триллиона. При этом по нефти снижение еще глубже — на 1,84 триллиона рублей.

Также наблюдалась негативная динамика поступления вывозных таможенных пошлин на углеводородное сырье — они сократились в 3,4 раза — если в по итогам девяти месяцев 2022-го показатель был 2,18 триллиона, то за аналогичный период 2023-го — 640 миллиарда рублей.

«В основном [сокращение нефтегазовых доходов произошло] в результате снижения средней цены на нефть марки Urals», — подчеркнули в СП.

В декабре 2021 — августе 2022 года года она составляла 82,9 доллара за баррель, а в в декабре 2022 года — августе 2023 года — 55,9 доллара за баррель. Также оказали влияние цены на природный газ и изменения объемов добычи и экспорта энергоресурсов.