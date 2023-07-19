Эксклюзив 19 июля 2023, 15:16 Диктатор заволновался. В США испугались влияния валюты БРИКС на доллар Экономист Дудчак: валюта БРИКС потеснит доллар с его доминирующего положения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал создание валюты БРИКС мятежом Индии, Китая и России против гегемонии США. Экономист, политолог Александр Дудчак подтвердил «360», что она действительно потеснит доллар на мировом рынке и скажется на положении Соединенных Штатов.

Финансовый суверенитет

Дудчак не согласился с использованием Дугласом Макгрегором слова «мятеж», но подтвердил активный процесс дедолларизации и объяснил логику американского коллеги. США, по словам экономиста, привыкли воспринимать мир как свою подконтрольную территорию, поэтому увидели в перспективе создания новой валюты восстание.

Реклама

«Попытки стран восстанавливать свой суверенитет они воспринимают как мятеж. Но, с другой стороны, процесс дедолларизации идет», — сказал специалист.

По словам Дудчака, именно в последнее время стали активней обсуждать создание собственной валюты стран БРИКС по аналогии с евро в некоторых странах Евросоюза или переводным рублем в государствах Совета экономической взаимопомощи.

Альтернатива доллару

Многие, обратил внимание политолог, заинтересованы в воплощении этой задумки, потому что она не станет валютой одного государства, которое сможет решать свои проблемы за счет всех остальных, как десятилетиями делали США.

Деньги БРИКС не столько сместят американскую валюту, сколько станут альтернативой доллару. Дудчак предупредил, что в этом случае процесс дедолларизации получит новый импульс.

«Да, это будет удар по США, по долларовой части мира. Это будет справедливо, я думаю. Но, чтобы прямо сместит… Пока речь идет о том, что подвинет», — заявил он.

Форпост интересов

Экономист подтвердил, что Африка, Латинская Америка и многие страны мира симпатизировали России и восприняли ее действия как сопротивление политике США.

«Вообще, многие страны в мире наблюдают за процессами, которые идут на территории Украины и поведением России. Для многих стран Россия как форпост их интересов», — сказал Дудчак.

Он привел в качестве примера отношения России со странами Африки. В отличие от США она повела себя по отношению к ним как к равноправным партнерам. Не как диктатор и колонизатор — предложила совместно работать. И получателями выгоды стали все стороны.