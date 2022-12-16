Деньги 16 декабря 2022, 18:42 Девелопер девелопера купил. Продажа «Интеко» стала крупнейшей сделкой за семь лет Девелопер Тулупов заявил, что после покупки «Интеко» останется работать в Москве freepik

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На днях состоялась самая крупная за семь лет сделка на рынке девелопмента. Корпорацию «Интеко», основанную Еленой Батуриной, женой экс-мэра Москвы, приобрела компания Sminex. Ее президент уверяет, что покупка никак не отразится на их ключевых принципах строительства.

«Интеко» купила Sminex

Детище Елены Батуриной — крупную инвестиционно-строительную корпорацию «Интеко» — выкупила строительная компания Sminex. Сделка обошлась в 38 миллиардов рублей, став самым громким событием на рынке девелопмента с 2015 года, сообщил Forbes.

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Речь идет об M&A-сделке, то есть слиянии и поглощении. Такой шаг позволяет покупателю в числе прочего расширить собственный бизнес за счет приобретения «Интеко», которая занимает 38-е место в рейтинге крупнейших российских девелоперов.

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Вместе с самой компанией покупатель получил ее активы, включая девять жилых комплексов общей площадью почти полтора миллиона квадратных метров в стадии проектирования и строительства.

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Начали пластиком, закончили стройкой

Третья жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина всегда отличалась прекрасной деловой хваткой. В 1991 году вместе с братом Виктором она открыла компанию «Интеко», которая выпускала разные пластмассовые изделия: посуду, стулья и прочее.

Новый век чертил интересные перспективы, и в 2001 году компания резко сменила профиль, занявшись строительством. Спустя менее 10 лет 99% акций «Интеко» принадлежало уже одной Батуриной, а один процент находился на балансе самой компании.

Дом на набережной Яузы, построенный «Интеко» в 2009 году / Викимедиа

После отставки Лужкова у бизнеса его жены появились проблемы и, хуже того, — долги. Весной 2010 года Батурина признала, что компания должна порядка 22 миллиардов рублей Сбербанку, ВТБ и Банку Москвы, писали «Ведомости».

Год спустя, в сентябре 2011 года, компанию выставили на продажу. Батурина продавала 100% ее акций и акций компании «Патриот», а также все принадлежавшие им производственные и проектные структуры, кроме цементных заводов, за немногим больше миллиарда долларов.

«Интеко» купил предприниматель Микаил Шишханов. Специалисты уверяли, что, учитывая долги компании, жена Лужкова получила не более 200 миллионов долларов. Из-за ряда исков брата Батуриной компания окончательно сменила собственника лишь в конце 2011 года.

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Курс на качественное жилье

Последним собственником «Интеко» был банк «Траст» — компания перешла к нему в 2018 году. Ее пытались продать в 2021-м с аукциона (с начальной ценой 37,4 миллиарда рублей), но сделку отменили из-за иска. В мае 2022 года суд снял все ограничения.

Банк довольно успешно управлял корпорацией «Интеко»: в 2020-м компания вошла в список системообразующих организаций строительной отрасли, а за прошедшие 11 месяцев 2022 года входит в десятку московских лидеров по выручке.

Новый хозяин «Интеко», девелопер Sminex, появился на рынке в 2007 году. Компания была основана бывшим совладельцем компании «Росбилдинг» Алексеем Тулуповым. Купить детище Батуриной планировалось еще в прошлом году.

Это приобретение позволит нам объединить подход Sminex к созданию самой комфортной и престижной среды для наших клиентов, к детальной и тщательной разработке востребованного продукта с более чем 20-летним опытом «Интеко». Алексей Тулупов, Президент компании Sminex.

Ранее «Интеко» реализовывала различные проекты в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Ростове-на-Дону. Однако Тулупов отметил, что его компания не планирует выходить на рынки других регионов.

По словам президента Sminex, московская команда Sminex занимается преимущественно дорогим жильем. Начинать работу там, где оно дешевле, а маржинальность ниже — экономический нонсенс.

Президент компании Sminex Алексей Тулупов

Тулупов заверил, что компания продолжит работу над всем текущими проектами и всегда будет следовать своему главному приоритету: создавать качественное современное жилье с продуманной инфраструктурой.