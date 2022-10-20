Минфин захотел ликвидировать «Роснано» из-за санкций: причины и последствия | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 03:57 «Роснано» захотели ликвидировать из-за санкций. Детище Чубайса нет смысла поддерживать Экономист Адамидов про возможную ликвидацию «Роснано»: они долго ничего не делали РИА «Новости»

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Правительство России обсуждает возможность ликвидации АО «Роснано», председателем правления которого с 2011 по 2020 год был Анатолий Чубайс. Государственная компания потеряла возможность обслуживать свои обязательства на фоне западных санкций. Эту информацию подтвердили несколько федеральных чиновников, написали «Ведомости».

Минфин России сомневается в целесообразности поддержки «Роснано»

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АО «Роснано» появилось на базе «Российской корпорации и инвестора в нанотехнологии» в 2011 году. С самого начала ее возглавлял Анатолий Чубайс. Через четыре года компания вышла из 16 инвестиционных проектов, а в 2016 году оказалась на грани дефолта по облигациям.

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В 2019 году «Роснано» окупила правительственные инвестиции в размере более 132 миллиардов рублей. Чубайс покинул свой пост в 2020-м, а вскоре выяснилось, что у компании возник убыток в размере 120 миллиардов рублей. Летом текущего года новое руководство компании вновь пыталось избежать банкротства.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Чубайс так ничего и не создал в «Роснано». Он не смог выстроить систему конвертации идей ученых в деньги.

«Роснано» использовали для освоения бюджета

Госкорпорация создавалась под Чубайса, такое мнение «360» высказал независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

«Говорят, туда попадала разношерстная компания. Они долго осваивали средства, предусмотренные на управленческие расходы, и ничего не делали. Конечно, ряд проектов все-таки реализовали. „Роснано“ был устроен как инвестиционный фонд, где каждый управляет своими направлениями, и показывает какие-то результаты. Но большинство идей либо „не выстрелили“, либо не были реализованы. Хотя в „Роснано“ остаются такие проекты, которые и сейчас живы и могут принести доход», — пояснил эксперт.

По словам Адамидова, сложилась непростая ситуация: некоторые активы нельзя просто так закрыть, их нужно кому-то передать. Но определенно одно — существование самой госкорпорации смысла не имеет. У «Роснано» возник большой долг по облигациям. Если корпорацию ликвидировать, не погасив долги, это бросит тень на ПТЛК, Ростех. Все это высокие репутационные издержки.

Ликвидировать «Роснано» будет непросто

«Сейчас идет обсуждение, скорее, не о ликвидации, а рассмотрение альтернативных вариантов. Минфин России изначально плохо относился к идее о создании „Роснано“ — из бюджета туда уходили деньги. В Минфине „жаждут крови“, кроме того, ведомству не нравится, что надо заплатить по госгарантиям. Но я думаю, что в конечном итоге сделают реорганизацию путем слияния или найдут другой путь», — пояснил собеседник.

Он добавил, что ликвидировать публичное лицо с приличным долгом очень проблематично. Если инициировать процедуру банкротства, надо продавать имущество с торгов.

«А в случае с добровольной ликвидацией все обстоит по-другому. Есть много примеров, когда банкротство годами тянется и непонятно, чем это закончится. Но долги будут погашаться, инвесторы все получат», — подытожил экономист.

Весной Чубайс покинул Россию, уехав за границу. Его неоднократно видели на отдыхе в Турции. В августе стало известно, что 67-летний экс-чиновник попал в больницу в Италии. У него выявили симптомы синдрома Гийена — Барре. Позднее брат Чубайса заявил, что он пошел на поправку. О текущем местонахождении экс-председателя правления «Роснано» информации нет.