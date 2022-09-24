Спрос на наличные в России вырос. Что будет с наличностью в стране | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 22:33 Поделиться Telegram

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Viber «Дефицита быть не может». Опасения по поводу нехватки наличных в России назвали необоснованными Экономист Зайченко развеял слухи о дефиците наличных денег на российском рынке Eduardo Soares/Unsplash. com

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Центробанк 22 сентября зафиксировал резкий спрос среди россиян на наличные деньги в национальной валюте, по статистике объем кэша вырос на 132,1 миллиарда рублей. Последний раз такой высокий спрос отмечали еще 4 марта, когда объем наличности подскочил на 151,5 миллиарда. «360» разбирался, почему россияне бросились снимать наличку и может ли возникнуть ее дефицит.

Рекордный за всю историю скачок роста наличных в обращении в России был зафиксирован на следующий день после объявления начала специальной операции по защите Донбасса, 25 февраля 2022 года. Показатель находился на уровне 1,4 триллиона рублей.

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Текущий спрос на наличные вырос на следующий день после объявления о частичной мобилизации в стране. По сравнению с 21 сентября спрос на купюры вырос в девять раз.

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Чем грозит высокий спрос на наличные деньги

По мнению управляющего директора «Эксперт РА» Юрия Беликова, повышение спроса 22 сентября — разовое явление. В интервью РБК он допустил, что пик может быть впереди.

«Когда будет опубликована статистика за 23 сентября и выходные, изменение наличных денег в обращении по модулю может быть более значимым, но не таким, как 25 февраля», — отметил эксперт.

Беликов отметил, что, как и весной этого года, отток в наличность вряд ли будет длительным.

Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец в беседе с изданием отметила, что текущий рост объема наличных в обращении не несет угрозы для банковской системы. Этому спросу не имеет смысла препятствовать, считает специалист.

«Что отличает текущую ситуацию от той, что была в феврале–марте, так это очень большой структурный профицит ликвидности в банковском секторе. <…> То есть даже если спрос населения на наличность будет увеличиваться, у банков будет больше возможностей его удовлетворить», — заключила Донец.

Pixabay.com

Наличных денег хватит всем

Экономист, специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко рассказал «360», что дефицит наличных денег в национальной валюте России не грозит.

«В рынке очень большая масса денежная в кэше. И уж что, а дефицита точно быть не может, есть большой профицит. И панические настроения, если даже будут, все побегут снимать вклады и все остальное, точно всем хватит, это 100%, резервы большие», — отметил экономист.

Зайченко заявил, что в банковских кругах нет информации о резком спросе на наличные деньги, как это было в феврале–марте, когда была угроза отключения от SWIFT. Однако весной ситуация разрешилась в течение максимум двух недель, напомнил Зайченко.

Специалист признал, что есть спрос на наличные средства в иностранной валюте, долларах и евро. И этот спрос крайне высок, однако с рублем ситуация другая.

Также эксперт напомнил, что в России проводится тестирование цифрового рубля. В дальнейшем потребность в наличных деньгах будет постепенно снижаться, считает экономист.

«Последняя тенденция, особенно ковидные годы, показали, что востребованность в кэше сильно упала. И банки по инерции резервировали большой объем кэша, но они не были исполнены даже наполовину», — пояснил Зайченко.

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