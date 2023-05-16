Деньги 16 мая 2023, 22:24 Дань за изворотливость. Российские банки начали брать комиссию за перевод самому себе Экономист Корнеев: банки чувствуют себя слишком уверенно и забираются в карманы клиентов РИА «Новости»

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Крупнейшие российские банки ввели комиссию за перевод средств на свой счет в другую кредитную организацию. Плату за такую операцию уже берут по меньшей мере 15 участников рынка, включая ВТБ, «Тинькофф», Альфа-банк, «Открытие» и Росбанк. Размер комиссии варьируется в пределах 1-2% от суммы перевода. Зачем банкам вводить такую комиссию и какие могут быть последствия — в материале «360».

Комиссия за стягивание денег

С начала 2023 года еще три крупных российских банка ввели комиссию за «стягивание» денег, то есть за перевод средств на счет клиента в другой кредитной организации, сообщили «Известия» со ссылкой на представителя.

РИА «Новости»

Банк ВТБ вовсе ввел комиссию без предупреждения. По данным форума «Банки.ру», люди узнали о применении комиссии уже постфактум, когда захотели перевести средства с одного счета на другой.

Однако представитель ВТБ заявил «Известиям», что их организация пришла к таким мерам одной из последних. Сейчас банк взимает 1,25% от суммы перевода, но комиссия не может быть менее 30 рублей.

Кому нужна эта комиссия

Экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев отметил, что крупные банки растут за счет консолидации относительно мелких кредитных и финансовых организаций. По его словам, из мелких банков собирают вклады и кредиты, которые потом постепенно переводят более крупным партнерам.

РИА «Новости»

«Крупные организации чувствуют свою монополию, и поэтому такая ситуация начинает распространятся, как степной пожар. А комиссия не противоречит никаким установкам и требованиям Центрального банка», — отметил эксперт в беседе с «360».

Крупные банки один за одним начинают принимать и вводить в работу такие решения, поэтому клиентам некуда деваться, заявил Корнеев. Сейчас на финансовом рынке конкуренции становится все меньше, отметил экономист, и организации-гиганты присваивают себе большую часть клиентов, оставляя мелким банкам лишь мизерный процент верных пользователей. По его словам, такая ситуация происходит не только в России, но и по всему миру.

Центробанку нужно на эту тему задуматься, потому что российские банки и так увеличивают свою прибыль бешеными темпами. Но при этом есть ряд других проблем. Валерий Корнеев Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик

Финансовые трудности на рынке

Собеседник сказал, что в этом году российские банки получат рекордную прибыль за все время существования банковской системы. Однако при этом, подчеркнул Корнеев, сейчас на рынке «совсем не шикарная ситуация» с ростом валового внутреннего продукта (ВВП) и с реальными располагаемыми доходами населения.

РИА «Новости»

«Российские банки чувствуют себя слишком уверенно, и поэтому начинают потихоньку забираться в карманы всех клиентов. По-моему, их надо останавливать. Желание собрать себе все деньги страны до добра нашу экономику не доведет», — заявил экономист.

Сейчас в России почти не осталось крупных игроков, которые не берут плату за «стягивание» средств, сообщили «Известия». По данным газеты, такие комиссии есть по меньшей мере у 15 российских банков. По словам источника издания в банковском секторе, плату взимают 25 кредитных организаций.