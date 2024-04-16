Эксклюзив 16 апреля 2024, 16:04 📈Что по ставкам? Когда ипотека в России станет доступнее и стоит ли ожидать этого Эксперт Ткаченко рассказал, когда лучше всего покупать недвижимость Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

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Минфин поддержал сворачивание почти всех видов льготных ипотек. Госпрограмма должна завершиться уже в июне, а для IT-специалистов — в конце 2024 года. Сейчас квартиру в новостройке можно взять под 8% по льготной ипотеке, а без нее вторичку без страховок — под все 20%. Как нововведения отразятся на рынке жилья и когда ипотека станет доступнее, рассказал «360» старший эксперт по недвижимости агентства «Этажи» Алексей Ткаченко.

Далее — прямая речь.

Когда ждать понижения ставки?

В ближайшие два-три года или пять лет можно ожидать снижение ключевой ставки до уровня 2020 года. Это может быть связано с перераспределением сделок с недвижимостью от новостроек к вторичному жилью и большим количеством нераспроданных квартир у застройщиков.

Я хочу купить жилье. Какую стратегию выбрать?

Тем, кто планирует приобрести недвижимость в ближайший год, стоит поторопиться. В связи с отменой льготной ипотеки «Господдержка-2020», вероятно, Центральный банк будет снижать ключевую ставку для поддержания рынка.

Это приведет к тому, что банковские вклады станут менее привлекательными, люди начнут перекладывать свои средства в недвижимость. Клиенты с краткосрочными вкладами получат доступ к своим средствам и, вероятно, тоже переведут их в недвижимость. Все это может привести к подорожанию жилья.

Сейчас средняя цена за метр в Москве и Московской области находится на историческом максимуме. Сложные времена и нестабильность курса доллара еще больше разогревают рынок.

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Какие льготные ипотечные программы сохранятся

Льготные программы особенно сильно повлияли на рост цен в региональных центрах и крупных федеральных городах. Можно ожидать, что льготные ставки сохранятся в тех регионах, где рынок недвижимости не так сильно раздут. Будут продолжать действовать такие программы, как «дальневосточная» и «сельская» ипотека.

На рынке вторичной недвижимости не стоит ожидать значительного снижения стоимости активов. Мы сегодня наблюдаем спад спроса и активности, а также коррекцию цен со стороны собственников жилья.

Тем, кто по каким-либо причинам не сможет приобрести недвижимость до лета, стоит обратить внимание на краткосрочные предложения банков. Они могут предложить субсидирование части срока ипотеки или всего срока с возможностью снижения ипотечной ставки.

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Пока в России действуют следующие виды льготных ипотек: семейная — для заемщиков с детьми; IT-ипотека — для специалистов в сфере информационных технологий; сельская — для жителей небольших населенных пунктов; дальневосточная — для тех, кто покупает жилье в Дальневосточном федеральном округе; льготная ипотека с господдержкой — для всех российских граждан.