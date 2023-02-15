Деньги 15 февраля 2023, 19:19 «Объективных предпосылок нет». Что будет с ценами на китайские автомобили в России Автоэксперт Хайцеэр: автомобили из Китая пока незнакомы россиянам РИА «Новости»

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Китайские машины в России будут дорожать, хотя объективных причин для этого нет. Возможно, всему виной — внутренняя конкуренция автобрендов КНР. «Китайцы» пока уступают даже подержанным западным иномаркам, однако по-прежнему лучше российского автопрома.

Китайские авто подорожают

Российских автолюбителей предупредили о подорожании машин китайского производства. Цены могут вырасти в ближайшие три месяца. По мнению экспертов, опрошенных РИА «Новости», это связано с ослаблением курса рубля и постоянным удорожанием услуг логистики.

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Цены на машины из КНР в России за прошлый год выросли до 75%. В 2022 году из этой азиатской страны ввезли более 117 тысяч новых легковушек, что почти на 40% превышает показатели 2021-го.

Теперь стоимость нового китайского авто начинается от двух миллионов рублей, и, как уверяют специалисты, дешеветь они не будут. Однако в 2023-м россияне уже не так активно покупают машины из Китая, у которого сегодня, по сути, не осталось явных конкурентов, кроме российских брендов.

РИА «Новости»

Причин для роста цен нет

На цены не могли повлиять ни курс доллара, ни логистика, заявил в разговоре с «360» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Логистика даже чуть подешевела, ведь у Китая и России нет сложностей с оплатой и провозом «санкционных» товаров.

«Ключевой момент — стоимость контейнера, который кладется в поезд, следующий, например, до Владивостока. Поэтому, на мой взгляд, объективных предпосылок для того, чтобы китайский автомобиль дорожали, у нас нет», — объяснил автоэксперт.

Тем не менее появление такой информации в СМИ, видимо, все же готовит общество к повышению стоимости китайских машин, допустил Хайцеэр. Возможно, нивелировать цены поможет внутренняя конкуренция автобрендов из КНР в России.

Geely Emgrand EC7 / Викимедиа

Статистики пока нет

По словам Хайцеэра, он лично предпочел бы западную иномарку с пробегом, а не новый китайский автомобиль. Привычные зарубежные машины различных брендов знакомы, понятно, чего от них ждать. С китайскими же полная неизвестность.

Я ничего подробно не знаю о китайских машинах. Когда я, как эксперт и человек с достаточно большим опытом, смогу потрогать, поэксплуатировать и увидеть змашину в работе более трех лет, тогда скажу: да, наверное, этот автомобиль можно брать. Ян Хайцеэр

Также нужно проанализировать стоимость обслуживания, оригинальных китайских запчастей и так далее. Пока автомобилями из КНР россияне пользуются около года — этого мало, чтобы получить статистику.

«Мы видим какие-то мелкие отказы. Я вижу огрехи в сборке, возможно, даже заложенные производителем, чтобы удешевить конструкцию. Вижу недостатки подвески, по связи коробки с двигателем, в принципе по двигателю и коробки в отдельности», — перечислил Хайцеэр.

Все на одно лицо

Перечисленные недостатки все равно не дают возможности для объективной оценки китайского автомобиля, считает Хайцеэр. К тому же, хотя, по мнению любого покупателя, у этих машин достаточно европейский внешний вид, они очень друг на друга похожи.

«Как писали в социальных сетях: „Сегодня автомобильным экспертом является тот, кто сумел запомнить название китайских автомобилей“. Видимо, я еще не автоэксперт: запомнить их не могу, иногда даже не понимаю, чем одна отличается от другой», — заявил собеседник «360».

Автомобиль Chery Omoda в автосалоне официального дилера ГК «Авторусь» в Подольске / РИА «Новости»

Но, учитывая то, что делали китайцы 20 лет назад, и то, что они делают сейчас, машины нынешнего автопрома КНР — огромный шаг вперед, заверил автоэксперт. По его мнению, они гораздо лучше любой отечественной легковушки типа Lada Granta.

Кто кого: АвтоВАЗ или Китай?

Технологии, по которым пытаются производить свои машины китайцы, лицензии, патенты — это все европейская или американская история, добавил Хайцеэр. «Творческая мысль» — то, как должно выглядеть современное авто, — все равно работает не в КНР.

Салон автомобиля EXEED в автосалоне официального дилера ГК «Авторусь» в Подольске / РИА «Новости»

«Тут Китай еще все-таки вторичен. Первичен он в такой особой прыткости, как, собственно говоря, и в любом секторе экономики, в желании достичь какого-то достаточно высокого качества там, где раньше брали только ценой», — добавил эксперт.

Вице-президент Национального союза автомобилистов признался, что ему сложно сказать, получается ли у китайских производителей удержать баланс качества и цены. Лидируют европейские марки, но между продукцией АвтоВАЗа и автомобилями КНР выбор будет все же в пользу второго.