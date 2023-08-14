Деньги 14 августа 2023, 12:56 «Честная цена» не нужна? Смена упаковки обнажит инфляцию в России Экономист Кульбака заявил, что чиновники стараются сделать рост цен менее заметным Телеканал «360»

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Минпромторг не счел нужным указывать цены в магазинах за один килограмм или литр. По мнению экономистов, таким образом чиновники пытаются сделать инфляцию менее очевидной для россиян.

Минпромторг не поддержал закон о «честной цене»

Министерство промышленности и торговли России посчитало излишним обязывать магазины указывать цены за один килограмм или литр. По мнению чиновников, такая инициатива вызовет подорожание товаров, так как нужны будут новые выкладка и перерасчет ценников.

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Кроме того, для чая, кофе, чипсов и других продуктов нет смысла указывать цену в килограммах и литрах. При этом в ведомстве отметили, что куда логичнее было бы не перекладывать ответственность на магазины, а ввести единый стандарт фасовки.

Ранее автор законопроекта о «честной цене» вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что новые правила указания цен защитят покупателей. Депутат отметил, что производители часто сокращают вес упаковки, однако не меняют стоимость товара.

Чиновники прячут инфляцию

Экономист, преподаватель и аналитик Николай Кульбака в разговоре с «360» отметил, что закон о «честной цене» в той редакции, в которой его представили Госдуме, коснулся бы не только замены ценников в магазине, но и пересчета стоимости товаров.

«У нас есть огромное количество разной упаковки. Вот, например, молоко: если взять 4-5 упаковок разных компаний, мы увидим, что они все разные по объему. Если указывать цену за литр, это вызовет необходимость пересчитывать цены. То же самое касается пива, которое сейчас очень сильно поменяло упаковку», — пояснил Кульбака.

Он напомнил, что в любом гипермаркете тысячи наименований товаров. Страшно представить, что сотрудникам придется срочно менять ценники, пересчитывая стоимость исходя из упаковки. Это серьезные дополнительные затраты.

Но, кроме этого, тут есть еще одна хитрость: уменьшая упаковки, производители тем самым скрывают рост инфляции. Если начать ставить вот такие цены в пересчете на литры и килограммы, люди легче будут определять инфляцию. И этого, конечно, я так понимаю, чиновникам очень не хочется. Николай Кульбака

Производителям приходится нелегко

Экономист уточнил, что идея Минпромторга ввести единый стандарт упаковки наверняка вызовет пусть и небольшое, но все же подорожание товаров. Хотя стандартизация была бы правильным решением, в данном случае это больше походит на попытку изобразить какую-то деятельность там, где острой необходимости в этом нет.

«Обязать производителя делать кратные упаковки товаров, например литр молока или полкило-килограмм круп, можно. Но сейчас это вызовет довольно большие проблемы. Как только компания, которая уже несколько лет развешивает товары по 900 граммов, начнет делать килограммовые упаковки, это сразу же вызовет ощущение большого роста цен», — сказал Кульбака.

По словам экономиста, нельзя сказать, что сами производители находятся «в шоколаде» и у них сильно растет прибыль за счет манипуляций с объемом товаров.

«Производители скорее пытаются уменьшить свои потери, потому что издержки растут, забот хватает. Проблема роста цен — это проблема не производителей, а вообще всей экономики России», — подчеркнул Кульбака.