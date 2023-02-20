Эксклюзив 20 февраля 2023, 13:05 «Будут платить». В Госдуме предложили повысить налоги для крупного бизнеса Депутат ГД Арефьев предложил обложить крупный бизнес 40% НДФЛ freepik

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Январь 2023-го сложился для российской экономики не слишком удачно, заявил «360» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Поэтому представителей крупного бизнеса нужно обязать помочь государству — например, повысив НДФЛ для них до 40%.

Далее — прямая речь.

Бизнес попросили помочь

В январе Россия недополучила 1,7 триллиона рублей, хотя дефицит бюджета по году должен был быть около трех триллионов — 2,9. Чтобы залатать дыры в бюджете, правительство обратилось к крупному бизнесу — помогите, окажите помощь.

В 2020-м, когда был COVID-19, американские бизнесмены сами предложили своему правительству помощь, потому что экономика была в тяжелом положении. У нас же, когда правительство обратилось к олигархам, те сказали: «Нет, друзья. Дружба дружбой, а табачок врозь. Мы ничего не дадим. Если вам надо взять — у вас есть налоги, повышайте налог на прибыль и будьте здоровы. Мы вам разово ничего не дадим».

Во-первых, я не понимаю, зачем нужно 250 миллиардов — это не такая уж решающая сумма, поскольку мы потеряли 1,7 триллиона. Конечно, 250 миллиардов — тоже деньги, но в нашем бюджете это копейки. Думаю, нужны совершенно другие суммы.

Удивляет цинизм нашей олигархии, которая утопает в деньгах, и даже в прошлом, не очень успешном экономическом году сумела получить огромную прибыль. И вдруг отказывают государству в такой мелочи.

Меньше слов

Следует поступить так, как говорил Андрей Иванович Крылов: «Не надо там слов тратить по-пустому, где нужно власть употребить». Они (предприниматели — прим. ред.) говорят: «Берите через налоги». Через налоги — хорошо, но надо повысить всем. Но малый бизнес этот налог не выдержит, некоторые предприятия с очень низкой рентабельностью, такой налог их просто погубит.

Нашему крупному бизнесу это [неинтересно], они считают только свои доходы, поэтому у меня предложение такое. Мы уже много раз вносили [на рассмотрение] закон о прогрессивном подоходном налоге. Нам говорили, что его собрать невозможно, однако в 2020 году мы сделали двухпроцентный прогрессивный подоходный налог и собрали 87 миллиардов рублей. Их хотели потратить на орфанные (редкие — прим. ред.) заболевания, но пока даже и это не потратили.

РИА «Новости»

Предпринимателям предложат поделиться

Мы предлагаем 40%-ный подоходный налог, потому что во Франции — 60%-ный, 38% — в Соединенных Штатах. Во всех развитых странах этот прогрессивный подоходный налог есть. Предлагаем 40% забрать у олигархов — получится два с половиной триллиона рублей. Не надо ходить, просить и кланяться. Раз они (предприниматели — прим. ред.) относятся к государственным нуждам с прохладцей.

Избыточные доходы раньше увозили за границу, а теперь нельзя. Нечего наживаться на нищете нашего народа и трудностях государства. Думаю, следует поступать вот так.

Сегодня все банковские транзакции под контролем США и не только. Понимаю, что можно спрятать 100 рублей от жены в карман, а миллиарды не спрячешь нигде — ни в Арабских Эмиратах, ни в криптовалюте. Тем более что это опасно, за рубежом их могут изъять. Так что никуда не денутся, будут платить.

Если два года назад можно было увезти эти деньги из России, то сегодня никуда не увезут. Заплатят. Добровольно-принудительные [взносы] я не понимаю. Если добровольно, это добровольные пожертвования, они у нас прописаны в законе. Если не через налог, то не знаю, как это можно оформить — как реквизицию, наверное.