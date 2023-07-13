Деньги 13 июля 2023, 14:47 Более 30 российских банков начали тестировать банкоматы московского производителя Fanjianhua / Freepik

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Отечественный банкомат с функцией рециркуляции денег от столичной компании «САГА» начали тестировать в более чем 30 российских банках. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Столичная корпорация представила новинку на международной промышленной выставке «Иннопром». В 2022 году московский банкомат внесли в реестр российского промышленного оборудования Минпромторга, а также в перечень устройств, рекомендованных Центробанком для применения кредитными организациями, отметил Овчинский.

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Автомат с аутентичным запатентованным дизайном оснастили функцией рециркуляции денег. Благодаря ей принятые от одного клиента банкноты выдают другому без обработки в финансовых учреждениях.

«Это позволит в значительной степени снизить расходы на инкассацию и оптимизировать операционные затраты. Сегодня московские банкоматы уже установили ВТБ и „МТС-Банк“. Более того, сегодня свыше 30 банков проводят тестирование устройств», — подчеркнул глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Банкомат изготовили с учетом всех современных требований российского рынка. Устройство может снимать любые операции на видео, сканировать штрих-коды и QR-коды, печатать чеки и выписки. Автомат изготовили из вандалостойких материалов, а экран оснастили защитным стеклом «от подсматривания».

«САГА» создала продукт премиум-класса, не уступающий иностранным аналогам, покинувшим российский рынок, отметил гендиректор московской корпорации Андрей Жолобов.

«Результаты тестовой эксплуатации устройств ведущими отечественными банками это подтверждают», — сообщил руководитель компании.

Он добавил, что производитель не останавливается на достигнутом и непрерывно улучшает качество продукции. Кроме того, в корпорации стараются довести до максимума долю российских комплектующих в своих устройствах.

Банкомат от столичной компании представили на выставке «Иннопром» на стенде Минпромторга. На этом же мероприятии «САГА» показала новейшую разработку — быструю зарядную станцию, способную заряжать сразу несколько электромобилей.

Устройство создали для установки на городских объектах, в спальных районах или коттеджных поселках. Производитель оснастил станцию защитой от утечки тока и кнопкой аварийной остановки заряда.

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