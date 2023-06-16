Эксклюзив 16 июня 2023, 13:39 «Бюджету это выгодно, а людям не очень». Экономист не разделил позицию кабмина по курсу доллара Экономист Разуваев назвал оптимальным для России курс доллара 65 рублей, а не 80-90 рублей Freepik

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Курс доллара 80-90 рублей выгоден бюджету, а не рядовым россиянам и местным производителям. Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев назвал «360» оптимальным уровень в 65 рублей.

Налоги с нефти

Он не согласился с заявлением вице-премьера Андрея Белоусова об оптимальном для экономики России курсе доллара в 80-90 рублей. По его словам, он хорош для бюджета с дефицитом в три триллиона рублей, а не рядовых россиян. Внутренним производителям тоже выгодней иметь сильную национальную валюту.

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«Оптимальный курс доллара — где-то 65 рублей. Сильный рубль нравится, прежде всего, гражданам, особенно в период летних отпусков. Поэтому лукавит он — бюджету это выгодно, а людям не очень. Не надо ставить знак равенства между казной и всем обществом», — сказал экономист.

Александр Разуваев объяснил, что ключевым фактором является стоимость барреля экспортной российской нефти в рублях — цена, за которую ее продадут, переведенная в валюту. Чем выше курс доллара, тем дороже одна бочка, соответственно больше налогов отправят в бюджет.

Народный курс доллара

Россия испытала сложности с экспортом. Экономист сказал, что в среднем после кризиса 2014 года курс доллара не изменился, так как колебался на уровне от 50 до 80 с лишним рублей. Но ослабление рубля всегда заставляло людей нервничать.

«Надеюсь, мы все-таки увидим 65 рублей за доллар на фоне улучшения торгового сальдо и подъема ставки Центробанка», — сказал специалист.

Он прогнозировал инфляцию по итогам года на уровне около 4,5-5% при прогнозе Центробанка 4,5-6,5%. Однако это докажет, что нынешнюю ключевую ставку завысили. Александр Разуваев сказал, но Банк России так не думает, считая себя эффективной и профессиональной структурой. В этой ситуации, по словам экономиста, выиграют держатели банковских вкладов.